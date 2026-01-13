Multimedia
Đền Preah Vihear bị hủy hoại trong xung đột với Thái Lan, Campuchia gửi báo cáo khẩn cho UNESCO

Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia công bố báo cáo đánh giá thiệt hại tại quần thể di tích đền Preah Vihear, di sản thế giới được UNESCO công nhận, sau 2 đợt xung đột biên giới trong năm 2025.

Viết Thành
Đền Preah Vihear bị hủy hoại trong xung đột với Thái Lan, Campuchia gửi báo cáo khẩn cho UNESCO
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Campuchia đánh giá thiệt hại di sản đền Preah Vihear do xung đột biên giới.

Iran tuyên bố kiểm soát được tình hình, sẵn sàng đối thoại với Mỹ.

Tình hình Greenland làm dấy lên lo ngại rạn nứt khối NATO.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI THÁI LAN-CAMPUCHIA

