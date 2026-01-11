Campuchia xác định các biện pháp khắc phục tác động của căng thẳng biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet nêu bật các biện pháp ưu tiên trước mắt nhằm giải quyết tác động từ những diễn biến căng thẳng ở khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan hồi tháng 12/2025.



Theo trang tin FRESH News, trong thông điệp đặc biệt công bố tối 10/1 về các biện pháp của Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhằm giải quyết tác động từ cuộc xung đột biên giới mới đây với Thái Lan, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh 3 biện pháp hàng đầu, bao gồm đưa người dân phải di tản sớm trở về nơi ở, hỗ trợ những trường hợp chưa có điều kiện trở về nhà có thể ổn định sinh hoạt tạm thời và từng bước khôi phục cơ sở hạ tầng, dịch vụ công thiết yếu tại các địa phương bị ảnh hưởng.



Thủ tướng Hun Manet cho biết các bộ, ngành và cơ quan liên quan, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương đang phối hợp bảo đảm an toàn, trong đó có công tác rà phá và xử lý vật liệu chưa nổ tại những khu vực dự kiến cho phép người dân di tản quay trở về sinh sống.

Ngoài ra, lập Ban chuyên trách công tác tổ chức, quản lý việc khôi phục đời sống và cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan.



Trong một diễn biến khác, ngày 11/1, Thông tấn xã Campuchia (AKP) đưa tin Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Michael George DeSombre tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc kêu gọi hai bên tuân thủ đầy đủ lệnh ngừng bắn, tiếp tục giảm căng thẳng và thúc đẩy tiến trình phân định biên giới song phương nhằm hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài.



Tại cuộc gặp cùng ngày với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn tại Phnom Penh, Trợ lý Ngoại trưởng DeSombre hoan nghênh việc Campuchia đã tiếp nhận 18 binh sỹ nước này mà Thái Lan bàn giao theo thỏa thuận ngừng giao tranh mà hai quốc gia Đông Nam Á này đạt được vào ngày 27/12 vừa qua.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Prak Sokhonn nhấn mạnh ưu tiên của Campuchia là duy trì lệnh ngừng bắn, cho phép tất cả người dân phải di dời trở về nhà và đẩy nhanh công tác phân định biên giới.

Ông Prak Sokhonn tái khẳng định Campuchia đánh giá cao vai trò và sự ủng hộ của Mỹ đối với các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực./.

