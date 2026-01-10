Sạt lở “núi” rác ở Philippines: Hàng chục người vẫn mất tích

Ngày 10/1, lực lượng cứu hộ Philippines vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại bãi chôn lấp rác Binaliw, thành phố Cebu, miền Trung Philippines.

Thông tin mới nhất cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng, trong khi hàng chục công nhân vệ sinh vẫn chưa được tìm thấy.

Vụ việc xảy ra vào ngày 8/1 tại bãi rác Binaliw do tư nhân vận hành. Một khối lượng rác khổng lồ bất ngờ đổ sập, vùi lấp khoảng 50 người.

Theo ước tính của một quan chức thành phố Cebu, khối rác sạt lở có chiều cao tương đương một tòa nhà 20 tầng.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do khối lượng rác quá lớn. Bên cạnh đó, đống rác phía trên vẫn tiếp tục dịch chuyển, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu nạn.

Bà Jo Reyes, thành viên lực lượng cứu hộ Cebu, cho biết hoạt động tìm kiếm được tiến hành liên tục nhưng nhiều lần buộc phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Việc thu thập thông tin từ hiện trường cũng bị hạn chế do khu vực bãi rác mất sóng liên lạc.

Theo ông Joel Garganera, nghị viên Hội đồng thành phố Cebu, tính đến 10h sáng 10/1 (giờ địa phương), vẫn còn 34 người mất tích. Ít nhất 12 công nhân đã được đưa ra khỏi đống rác và đang được điều trị tại bệnh viện.

Ông Garganera cảnh báo nguy cơ sạt lở tại bãi rác Binaliw vẫn ở mức rất cao, đặc biệt trong điều kiện mưa thường xuyên tại Cebu. Ông cho biết độ cao của đống rác đã ở mức “đáng báo động” và trước đây nhiều tài xế từng phản ánh về sự nguy hiểm của con đường dốc dẫn lên đỉnh bãi rác.

Hình ảnh do cảnh sát công bố cho thấy một “núi” rác khổng lồ nằm sát phía sau các tòa nhà, trong đó có cả khu văn phòng hành chính.

Vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với thành phố Cebu do bãi rác Binaliw hiện là cơ sở duy nhất xử lý rác thải cho thành phố và các khu vực lân cận, với công suất khoảng 1.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày./.

Lở “núi” rác tại Philippines, hàng chục người mất tích Một "núi" rác khổng lồ tại bãi tập kết ở làng Binaliw, thành phố Cebu bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 1 công nhân thiệt mạng, nhiều người bị thương và hàng chục người hiện vẫn mất tích.