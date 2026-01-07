Indonesia: Đảo du lịch Bali nổi tiếng đối mặt nguy cơ do đứt gãy dưới đáy biển

Từ ngày 5-7/1, khu vực eo biển Lombok nằm giữa các đảo Bali và Lombok của Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 62 trận động đất kiến tạo, khiến nhiều khu vực rung chuyển.

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn lời ông Cahyo Nugroho - người đứng đầu Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) khu vực III Denpasar - cho biết các trận động đất có độ lớn dao động từ 1,4-2,8, phản ánh sự gia tăng hoạt động địa chấn tại khu vực eo biển Lombok.

Ông cho hay chuỗi động đất này chủ yếu là động đất nông, có độ sâu chấn tiêu từ 10-47km.

Dựa trên vị trí tâm chấn và độ sâu chấn tiêu, BMKG xác định loạt động đất này bắt nguồn từ hoạt động của các đứt gãy mạnh dưới đáy biển.

Tuy nhiên, ông Cahyo nhấn mạnh rằng hiện nay chưa thể dự báo chính xác động đất, do tính chất phức tạp của các động lực địa chất. Vì vậy, BMKG kêu gọi nâng cao nhận thức cộng đồng và diễn tập ứng phó thảm họa nhằm giảm thiểu rủi ro thiệt hại về người và tài sản.

Người dân được khuyến cáo chủ động thực hiện các biện pháp an toàn khi xảy ra động đất mạnh và kéo dài như che chắn đầu, tránh xa các công trình có kính hoặc dễ sập đổ, không ở gần khu vực ven biển và nhanh chóng di chuyển đến không gian trống trải để đề phòng dư chấn.

BMKG cũng lưu ý Bali hiện có 26 đứt gãy tiềm ẩn đang hoạt động, trong đó có các đứt gãy Jimbaran, Bờ Đông Bali, Tây Bắc núi Agung…

Cơ quan này khuyến nghị người dân theo dõi thông tin chính thức qua các kênh của BMKG và hệ thống cảnh báo sớm để chủ động ứng phó./.

Núi lửa tại Indonesia phun trào 31 lần trong 6 giờ Trạm quan trắc núi lửa Semeru tại huyện Lumajang, tỉnh Đông Jawa, Indonesia đã ghi nhận 31 trận động đất do núi lửa phun trào chỉ trong sáng 6/1, biên độ 11-22 mm, thời gian kéo dài 64-115 giây.