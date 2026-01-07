Lào tiếp tục phát triển đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển

Trong 5 năm tới, Chính phủ Lào sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026-2030) để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 10 năm (2026-2035), tầm nhìn đến năm 2055 và tiếp tục thực hiện 4 đột phá một cách mạnh mẽ, sâu sắc.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trình bày báo cáo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày 6/1, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết để đưa việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X thành kế hoạch tiếp tục phát triển đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển một cách chất lượng và thực tiễn, Chính phủ Lào sẽ tập trung tổ chức thực hiện 3 biện pháp cấp bách gồm:

Sửa đổi pháp luật, cơ chế và quy định, nâng cao năng lực quản lý và điều hành một cách hiệu quả, gắn với chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền và tạo môi trường tốt cho đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nhanh chóng và minh bạch;

Nêu cao tinh thần quyết tâm phát triển, khơi dậy nhiệt huyết của người dân để phát triển đất nước vững mạnh. Thúc đẩy tinh thần tự chủ của người dân và doanh nghiệp, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thúc đẩy xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập với khu vực và quốc tế;

Chuyển đổi quản lý toàn diện để cải thiện hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt trong lĩnh vực khoáng sản, năng lượng và đất đai. Tăng cường tính minh bạch và nghiêm minh trong thực hiện kế hoạch ngân sách để ngăn chặn và chống tham nhũng, chống thất thu và phát triển nguồn thu mới theo thế mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo hướng nhanh, xanh và bền vững.

Về định hướng tổng thể, các mục tiêu phấn đấu chính và kế hoạch trọng tâm, Chính phủ Lào sẽ tiếp tục giải quyết các khó khăn về kinh tế-tài chính một cách thực chất, không tạo gánh nặng nợ, quản lý-điều hành kinh tế theo pháp luật, quy tắc, phù hợp với cơ chế thị trường dưới sự điều tiết và quản lý của nhà nước.

Phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh, liên tục và vững mạnh với chất lượng cao và tự chủ; tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ sinh viên-trí thức có năng lực để xây dựng đất nước trong điều kiện mới, có thể đóng góp cho nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ cho phát triển đất nước ngày càng nhiều và nổi bật hơn;

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phát triển đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển một cách có chất lượng và bền vững; phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường cân bằng theo hướng xanh và bền vững.

Hoạt động ngoại giao một cách chủ động và tích cực để tạo niềm tin, nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đưa vai trò của Lào ngày cảng nội bật ở khu vực và quốc tế; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền và đảm bảo vững chắc ổn định chính trị, an ninh, xã hội, có sự đoàn kết thống nhất và củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển nông thôn và xóa nghèo cho người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa người giàu và người nghèo, giữa thành thị và nông thôn./.

