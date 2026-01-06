Đại hội lần thứ XIV của Đảng: Vượt qua thách thức, tạo đà đi tới tương lai

Nhiệm kỳ 2020-2025 là giai đoạn đầy thử thách, với những biến động mạnh mẽ trên trường quốc tế, song Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã vượt qua những khó khăn, trở thành điểm sáng trong bức tranh toàn cầu và tạo dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới.

Đây là khẳng định của Giáo sư Vũ Minh Khương, Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Singapore trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nói về sự lãnh đạo của Đảng và bức tranh Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020-2025 đầy biến động vừa qua, Giáo sư Vũ Minh Khương đã chọn từ khóa “can trường.” Ông bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ là Việt Nam có thể vượt qua được mọi thách thức.

Có thể có những khó khăn nhất thời nhưng Việt Nam sẽ vượt qua mạnh hơn, bản lĩnh hơn. Đó là điều mà thế giới cũng phải thừa nhận. Bởi rõ ràng là từ những cú sốc dù nhỏ như thuế tối thiểu toàn cầu đến vaccine hay thuế quan, hay những biến động xung quanh, Việt Nam luôn thể hiện sự bình tĩnh, và càng khó khăn thì người dân Việt Nam càng đoàn kết và ủng hộ lãnh đạo.

Ông Vũ Minh Khương nhấn mạnh đây là điều rất đáng mừng, không hoang mang, không chê trách mà cùng nhau giải quyết vượt qua khó khăn. Đây là văn hóa ngàn đời của dân tộc, thực sự đùm bọc, gắn bó trong thử thách khó khăn. Theo ông, bản sắc này của Việt Nam sáng lên trong 5 năm qua.

Nhắc tới bối cảnh đại dịch COVID-19 khi nhiệm kỳ khóa XIII bắt đầu, Giáo sư Vũ Minh Khương cho rằng đây là một trong những bài học kinh điển, khi có khó khăn thách thức thì sức chống chịu không chỉ dựa vào nguồn lực sẵn có mà dựa vào hệ sinh thái trong nước và nước ngoài.

Chủ trương “Việt Nam làm bạn với tất cả các nước” và “người dân hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau” lúc này là rất giá trị. Đó là bản lĩnh và phẩm chất đảm bảo cho dân tộc Việt Nam có thể đi xa, dù có gặp phải những trục trặc, khó khăn ở những bước đi cụ thể nhất định.

Giáo sư Vũ Minh Khương nhận định trong 5 năm qua, kinh tế thế giới không suy thoái mà chỉ tăng trưởng chậm lại. Nhưng Việt Nam rõ ràng là điểm sáng trong giai đoạn này.

Việt Nam nỗ lực với một tầm nhìn rất rõ là muốn trở thành một nước công nghiệp phát triển. Sức mạnh của tầm nhìn thôi thúc dân tộc tiến lên. Ông nhận định hạ tầng về chuyển đổi số của Việt Nam rất tốt, điều kiện làm việc trực tuyến (online) rất thuận lợi và đây là điều đáng mừng.

Tỷ lệ sử dụng Internet, điện thoại, ChatGPT ở Việt Nam rất cao, chứng tỏ Việt Nam có khả năng nắm bắt công nghệ mới, thành tựu mới để vươn lên. Về cơ sở hạ tầng vật chất, 3.000km đường bộ liên thông hầu như các tỉnh là thành công được đánh giá cao.

Theo Giáo sư Vũ Minh Khương, điểm đặc biệt đáng quý trong giai đoạn này là tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng rất nhanh, từ sân bay, đường sá đến trạm điện 500KV.

Ông Vũ Minh Khương bày tỏ hy vọng tinh thần này sẽ chuyển sang những hệ thống tàu điện ngầm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Đề cập đến nhiệm vụ chống tham nhũng, Giáo sư Vũ Minh Khương nhấn mạnh công cuộc chống tham nhũng của Việt Nam trong giai đoạn 5 năm vừa rồi có bước tiến quan trọng, không có vùng cấm. Tất cả các vi phạm đều bị xử lý, dù ở cấp nào.

Ông cũng đề xuất tạo ra “3 tuyến phòng vệ.” Thứ nhất rất quan trọng, là chống tham nhũng phải đạt đến mức đẳng cấp, tức là mọi người rất yên tâm làm việc, tuân thủ và không phải lo điều gì.

Thứ hai, nếu có vi phạm ở mức độ nhất định, phải có đèn đỏ cảnh báo, không để dẫn đến mức nghiêm trọng.

Điểm thứ ba là hằng năm đều có kiểm toán đánh giá kỹ lại tất cả các hệ thống phòng vệ đó có tốt không, để không còn phải xử lý sai phạm nữa./.



Những kết quả trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và định hướng trong Đại hội XIV của Đảng Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những kết quả mà đất nước đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là kết tinh của sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.