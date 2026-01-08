Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 12% giai đoạn 2026-2030

Trong giai đoạn 2026-2030, Tỉnh ủy Nghệ An xác định mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 12% trở lên, coi đây là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2045.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Nghệ An tập trung huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, trước hết là đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội then chốt.

Trọng tâm được đặt vào các dự án có tính liên kết vùng, sức lan tỏa lớn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Việc đầu tư hạ tầng được triển khai theo định hướng phát triển nhanh nhưng bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Song song với đầu tư hạ tầng, tỉnh đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực mới cho tăng trưởng.

Nghệ An xác định rõ yêu cầu phát triển kinh tế biển, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các ngành kinh tế mũi nhọn và các dự án quy mô lớn.

Cũng trong giai đoạn 2026-2030, Nghệ An dự kiến triển khai 18 đề án lớn mang tính chiến lược.

Nổi bật là Đề án phát triển tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm logistics của vùng Bắc Trung Bộ; Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam nhằm tạo dư địa thu hút các nhà đầu tư chiến lược; Đề án tổng thể chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cùng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các đề án này sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của tỉnh trong chuỗi giá trị khu vực và quốc gia.

Cùng với đó, Nghệ An xác định danh mục 14 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công, tập trung vào giao thông, thủy lợi, đô thị và hạ tầng xã hội.

Tiêu biểu là các dự án đường cao tốc Hà Nội-Vientiane (đoạn Vinh-Thanh Thủy); nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 7 đoạn Đô Lương-Nậm Cắn; Quốc lộ 48; đê chắn sóng Cảng nước sâu Cửa Lò; cầu vượt nối Quốc lộ 7C với đường N5 qua Quốc lộ 1 và tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Ngoài nguồn vốn đầu tư công, Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư ngoài ngân sách với danh mục 15 dự án, nhóm dự án lớn mang tính động lực.

Trong số đó có các dự án trọng điểm như nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E; xây dựng mới các bến cảng Đông Hồi kết hợp khu bến Nam Nghi Sơn, hình thành cụm cảng Nghi Sơn-Đông Hồi; dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập, cùng nhiều dự án công nghiệp, dịch vụ quy mô lớn khác.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của tập thể với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu và cấp ủy viên các cấp.

Việc tổ chức thực hiện được xác định theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm; bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai dứt điểm, có lộ trình cụ thể, sát với yêu cầu thực tiễn.

Năm 2025, GRDP của tỉnh Nghệ An tăng 8,44%, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước là 8,02%, xếp thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 13 trong số các địa phương trên cả nước./.

