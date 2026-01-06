Nghệ An: Giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri còn tồn đọng trước ngày 30/1

Tính đến đầu tháng 1/2026, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn khoảng 30% ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm.

Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan tập trung xử lý, hoàn thành trước ngày 30/1/2026, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo báo cáo tại Kỳ họp thứ 31, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận tổng cộng 101 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, tập trung trên nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống kinh tế-xã hội như nông nghiệp, môi trường, giao thông, đất đai, chính sách cán bộ, an sinh xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nội dung các kiến nghị phản ánh khá toàn diện những vấn đề đang được cử tri quan tâm.

Trong đó, nổi bật là đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn; giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; đầu tư, xây dựng, nâng cấp và sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Cử tri cũng kiến nghị tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, công tác giao đất, giao rừng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ công chức cấp xã; chính sách bảo hiểm xã hội; công tác bảo đảm an ninh trật tự, quản lý thông tin, truyền thông tại cơ sở...

Nguyên nhân của thực trạng này chủ yếu là do nhiều kiến nghị liên quan đến nhu cầu đầu tư kinh phí lớn, trong khi nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế, sự hỗ trợ từ Trung ương chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, một số kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhất là trong các lĩnh vực quản lý, quy hoạch đô thị, môi trường, nhà đất, giao thông…, dẫn đến khó khăn trong quá trình phối hợp xử lý.

Ngoài ra, việc phối hợp trong giải quyết kiến nghị của cử tri có lúc chưa hết trách nhiệm. Một số nội dung, sự việc cử trị kiến nghị đã diễn ra từ lâu, trong thời gian dài nên khó khăn trong việc xử lý.

Một số văn bản trả lời còn mang tính giải trình, chưa có lộ trình giải quyết cụ thể, hoặc tiến độ còn chậm do vướng mắc về kinh phí và sự phối hợp giữa các ngành.

Để khắc phục tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan, trong đó có Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân các phường Vinh Hưng, Quỳnh Mai, Trường Vinh tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc kéo dài như tu sửa trạm bơm, rà soát quy hoạch đất đai, khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/1/2026.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, theo dõi và xử lý kiến nghị của cử tri, tạo điều kiện để người dân giám sát, nắm bắt kết quả giải quyết một cách kịp thời, minh bạch.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo chủ động rà soát những bất cập trong các quy định hiện hành để đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết kiến nghị của cử tri./.

