Đại hội lần thứ XIV của Đảng: Đối nội vững chắc, đối ngoại rộng mở

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới phân cực sâu sắc thời gian qua, chính sách đối ngoại của Việt Nam đã phát huy hiệu quả, được thế giới công nhận.

Tất cả các cường quốc Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều coi Việt Nam là thành viên rất tích cực để làm đối tác.

Trên đây là khẳng định được Giáo sư Vũ Minh Khương - Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu - đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Singapore để đánh giá những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như những thách thức và cơ hội trong nhiệm kỳ 2026-2030.

Theo Giáo sư Vũ Minh Khương, trong 5 năm qua, Việt Nam liên tục nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện với các cường quốc hàng đầu trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Australia.

Thực lực kinh tế cũng như vị thế chính trị, ổn định chính trị và tầm nhìn chủ động của đội ngũ lãnh đạo rõ ràng làm cho Việt Nam trở thành đối tác rất có ảnh hưởng, có khả năng giải quyết các bài toán của thế giới.

Việt Nam đã làm tốt việc ký kết các hiệp định thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều nước, đặc biệt là các nước Đông Nam Á và các cường quốc.

Không chỉ hội nhập kinh tế, Việt Nam còn tham gia sâu vào gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cứu trợ nhân đạo quốc tế. Sự chuyển dịch tâm thế từ "tham gia" sang "chủ động đóng góp" này thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm.

Ông Vũ Minh Khương đề xuất thời gian tới cần tập trung vào kiến tạo ra giá trị, tức là giải những bài toán thách thức của thế giới. Ông nhấn mạnh Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng, có thể trở thành điểm tựa về mặt kinh tế số của Đông Nam Á và khu vực, nhờ đội ngũ nhân sự trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế số rất mạnh, đồng thời khuyến nghị Việt Nam nên tổ chức hội thảo hoặc tham gia viết báo cáo để định hình cho tương lai.

Bên cạnh đó, là đi sâu vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, an ninh năng lượng, nhất là năng lượng xanh. Ông lưu ý rằng trung tâm dữ liệu cũng cần năng lượng xanh, nên Việt Nam phải chủ động hơn nữa...

Giáo sư Vũ Minh Khương khẳng định nếu có tầm nhìn lớn như vậy thì Việt Nam không chỉ đóng góp theo tinh thần gìn giữ hòa bình khi được yêu cầu, mà là chủ thể để đưa khu vực Đông Nam Á cùng Việt Nam tiến lên đến đỉnh cao mới.

Việc định hình chính mình là một nước công nghiệp phát triển đồng nghĩa với việc không chỉ tăng GDP, mà Việt Nam còn đóng góp cho cả khu vực phồn vinh và hòa bình hơn nữa. Ông khuyến nghị đưa nội dung này vào định đề giá trị của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV sắp tới.

Về văn hóa, ông Vũ Minh Khương nhận định có sự chuyển biến mạnh, đặc biệt là ở cấp độ vi mô trong việc phát huy "sức mạnh mềm" của văn hóa Việt Nam trong nhiệm kỳ qua.

Về phim ảnh, trước đây mọi người chỉ xem phim Hàn, Trung Quốc, giờ đây phim ảnh Việt Nam có chỗ đứng, không khí sôi động trong làng văn hóa rất tốt.

Ngành giải trí Việt Nam dùng kinh tế số nhiều nhất so với các nước trong khu vực. Như vậy, lớp trẻ đã được tôn trọng.

Thứ hai, ông nhấn mạnh Nghị quyết về văn hóa cho thấy Việt Nam cũng coi trọng đầu tư về công nghiệp văn hóa, thổi hồn vào để sức mạnh ngàn năm của dân tộc vươn dậy. Đó là những điểm rất tốt.

Năm năm qua, dù ngân sách khó khăn do dịch bệnh, nhưng các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững vẫn được đảm bảo. Không chỉ giảm nghèo, mà cả việc tiếp cận với điện, thông tin, hạ tầng đều rất tốt. Đó là điểm sáng thể hiện trách nhiệm của nước Xã hội chủ nghĩa, rất đáng quý.

Giáo sư Vũ Minh Khương khuyến nghị cần định hình tốt hơn nữa, các làng xã sống văn minh hơn, hòa thuận với môi trường hơn, bởi đây là điểm tựa của phát triển bền vững, hơn chỉ là xóa đói giảm nghèo.

Từ nền tảng thành tựu của nhiệm kỳ 2020-2025, ông bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ rằng Việt Nam có thể đi được rất xa.

Mặc dù 2025 còn rất nhiều khó khăn, khi chính quyền 2 cấp và việc sáp nhập vừa được tiến hành, nhưng rõ ràng Việt Nam đã bước ra khỏi điểm cân bằng theo mô hình cũ - bước rất quan trọng để có tiến hóa vượt bậc.

Giáo sư nhấn mạnh Việt Nam khi đồng lòng giải quyết, thì có thể làm được nhiều điều kỳ vĩ trong thời gian tới.

Ông dự báo sau Đại hội XIV, hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô rất lớn và tiềm năng rất lớn. Thành phố Hồ Chí Minh tương đương với Thượng Hải năm 2000 cả về dân số và GDP đầu người, có thể là “tâm chấn” phát triển, đưa các vùng khác phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Ông kỳ vọng Việt Nam sẽ có những quyết sách làm kinh ngạc thế giới, những đặc khu, khu thương mại tự do liên thông với Singapore, liên thông với các nước tiên tiến, trong những khu vực.

Ngay cả Đồng bằng sông Cửu Long có thể dành ra vài chục nghìn ha để gắn kết với Singapore, đảm bảo an ninh lương thực cho họ.

Ông nhấn mạnh đầu tư nước ngoài có 3 đặc điểm rất quan trọng. Thứ nhất, đó là trường học để tham khảo kinh nghiệm, để vượt rất nhanh. Thứ hai, giúp kiến tạo những giá trị mới để đi nhanh tới tương lai. Thứ ba là đảm bảo sức chống chịu và an ninh quốc gia. Vì vậy, cần rất chú ý, đặc biệt là trung tâm dữ liệu.

Nhắc lại kinh nghiệm của Singapore, ông Vũ Minh Khương khuyến nghị Việt Nam nên có tư duy đặc biệt để huy động sức mạnh toàn cầu làm lực lượng sản xuất của mình. Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh đến sự tham gia của nguồn lực Việt kiều.

Giáo sư Vũ Minh Khương bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam có thể làm được kỳ tích mà lịch sử dân tộc ghi lại như một trang sáng chói mà hàng trăm, hàng nghìn năm sau người ta vẫn còn tự hào./.

Những kết quả trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và định hướng trong Đại hội XIV của Đảng Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những kết quả mà đất nước đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là kết tinh của sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.