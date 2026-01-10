Thị trường dầu mỏ thế giới khép lại tuần giao dịch đầy biến động với xu hướng tăng trở lại trong phiên cuối tuần ngày 9/1, khi nhà đầu tư tập trung đánh giá các rủi ro nguồn cung liên quan tới Iran, Nga và những diễn biến mới xoay quanh dầu mỏ Venezuela.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent biển Bắc tăng khoảng 4%, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng gần 3%.

Chốt phiên cuối tuần 9/1, giá dầu Brent biển Bắc tăng 1,35 USD, tương đương 2,18%, lên 63,34 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 1,36 USD, tương đương 2,35%, đạt 59,12 USD/thùng.

Trước đó một ngày, cả hai loại dầu chuẩn đều đã tăng giá hơn 3% sau hai phiên giảm liên tiếp.

Động lực chính thúc đẩy giá dầu phục hồi trong phiên cuối tuần đến từ những lo ngại ngày càng gia tăng về nguồn cung, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị lan rộng tại nhiều khu vực sản xuất dầu quan trọng.

Tại Iran, các cuộc biểu tình phản đối tình trạng kinh tế khó khăn có dấu hiệu lan rộng, làm dấy lên lo ngại nguy cơ gián đoạn sản lượng tại quốc gia này. Việc Iran ghi nhận tình trạng mất kết nối Internet trên diện rộng càng khiến thị trường thêm lo lắng về khả năng bất ổn kéo dài.

Theo khảo sát mới nhất, sản lượng dầu của Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng 12/2025 đạt khoảng 28,40 triệu thùng/ngày, giảm 100.000 thùng/ngày so với tháng 11/2025, trong đó Iran và Venezuela là hai quốc gia ghi nhận mức sụt giảm sản lượng mạnh nhất. Các nhà phân tích cho rằng nếu bất ổn tại Iran tiếp tục leo thang, rủi ro đối với nguồn cung dầu toàn cầu sẽ gia tăng rõ rệt.

Cùng với đó, những diễn biến mới trong xung đột Nga-Ukraine cũng làm dấy lên quan ngại về an ninh năng lượng. Nga cho biết đã thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine, trong đó có cơ sở hạ tầng năng lượng phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng.

Trước đó, một tàu chở dầu trên đường tới Nga bị tấn công bằng máy bay không người lái tại Biển Đen, buộc phải chuyển hướng, càng làm gia tăng lo ngại về rủi ro vận chuyển dầu trong khu vực.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu vẫn đối mặt với lực cản lớn từ tình trạng dư cung toàn cầu. Nhiều tổ chức phân tích nhận định tồn kho dầu thế giới đang có xu hướng tăng, trong khi nguồn cung vẫn ở mức dồi dào. Ngân hàng Morgan Stanley dự báo thị trường dầu có thể dư thừa tới 3 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2026.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng cho rằng giá dầu Brent có thể giảm xuống mức trung bình 55 USD/thùng trong quý 1/2026 do sản lượng cao và nhu cầu suy yếu trong mùa Đông.

Trong khi đó, ông Mitsuru Muraishi, nhà phân tích tại công ty dịch vụ tài chính Fujitomi Securities, nhận định xu hướng giảm có khả năng sẽ tiếp diễn và giá dầu WTI có thể rớt xuống dưới mốc 54 USD/thùng.

Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại nền tảng giao dịch hàng hóa Phillip Nova, nhận định các điểm nghẽn trong dòng chảy dầu bị trừng phạt, cùng tín hiệu nhu cầu ổn định, đang tạm thời bù đắp cho triển vọng dư cung vào năm 2026.

Tại Iran, các nhà phân tích nhận định xuất khẩu dầu của Iran - tương đương 2% nguồn cung toàn cầu, có thể gặp rủi ro, tuỳ thuộc diễn biến tình hình biến động trong nước trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Iraq và Iran nằm trong số những nhà sản xuất dầu lớn nhất của OPEC, sau Saudi Arabia.

Diễn biến tại Venezuela tiếp tục là tâm điểm chú ý xuyên suốt tuần giao dịch. Sau những biến động ở Venezuela, thị trường liên tục biến động mạnh trước những thông tin liên quan đến vấn đề kiểm soát dòng chảy dầu mỏ từ quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới này.

Giá dầu đã tăng mạnh trong phiên đầu tuần này do tâm lý thận trọng, nhưng sau đó lại chịu áp lực giảm khi lo ngại dư cung quay trở lại.

Bên cạnh đó, số lượng giàn khoan dầu khí đang hoạt động tại Mỹ tiếp tục giảm, xuống còn 544 giàn - mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12/2025, cho thấy tín hiệu thận trọng từ phía các nhà sản xuất trước triển vọng giá dầu trung hạn.

Nhìn chung, thị trường dầu mỏ thế giới trong tuần qua phản ánh rõ sự giằng co giữa rủi ro địa chính trị có thể làm gián đoạn nguồn cung và thực tế dư cung toàn cầu vẫn hiện hữu.

Phiên tăng mạnh cuối tuần cho thấy tâm lý thị trường vẫn rất nhạy cảm với các yếu tố chính trị, song giới phân tích cho rằng nếu không có thêm những cú sốc lớn từ Iran hay các điểm nóng khác, đà phục hồi của giá dầu có thể khó duy trì trong thời gian dài./.

Giá dầu thế giới bật tăng mạnh sau hai phiên giảm Giá dầu thế giới bật tăng hơn 3% sau hai ngày giảm, đạt mức cao nhất hai tuần do lo ngại về nguồn cung từ Venezuela, Nga, Iraq và Iran.