VCCI: Văn hóa kinh doanh tạo sức mạnh mềm, nâng cao năng lực cạnh tranh

Để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, việc xây dựng đội ngũ doanh nhân có đạo đức và văn hóa kinh doanh ngang tầm quốc tế được xem là nhiệm vụ mang tính chiến lược.

Đây cũng là thông điệp xuyên suốt được ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh tại Lễ công bố “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2025” diễn ra ngày 10/1.

Chiến lược văn hóa cho tầm nhìn 2045

Tại sự kiện nhằm tôn vinh cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ mới, Chủ tịch VCCI khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà chính là "sức mạnh mềm" của mỗi quốc gia và từng doanh nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu rộng, văn hóa kinh doanh đã trở thành một bộ phận hữu cơ, phản ánh bản sắc và trình độ phát triển của nền kinh tế.

Phân tích sâu hơn về bối cảnh hiện nay, người đứng đầu VCCI cho rằng chủ trương của Đảng và Nhà nước luôn nhất quán trong việc đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội. Cụ thể hóa tinh thần này, Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc nhưng vẫn tiếp thu tinh hoa thế giới. Cùng với Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, các quyết sách này đã tạo nên một chỉnh thể thống nhất, định hướng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng thẳng thắn nhìn nhận dù doanh nghiệp Việt Nam đang lớn mạnh nhanh chóng về số lượng, công tác xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp ở một số nơi vẫn chưa được quan tâm tương xứng.

"Tôi nhấn mạnh tính chiến lược của nhiệm vụ này bởi mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển đòi hỏi đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam phải có đạo đức, văn hóa kinh doanh ngang tầm khu vực và thế giới", ông Hồ Sỹ Hùng nói.

Theo ông Hùng, chỉ khi có chung một hệ giá trị và triết lý kinh doanh lành mạnh, cộng đồng doanh nghiệp mới có thể hình thành bản sắc riêng biệt, từ đó tạo nên sức mạnh mềm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên trường quốc tế.

Thực tế cho thấy, kinh doanh có trách nhiệm giờ đây không còn là một lựa chọn mà là phương thức phát triển tất yếu. Các doanh nghiệp hiện đại ngày càng nhận thức rõ rằng sự gắn kết hài hòa giữa lợi ích kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường (theo tiêu chí ESG) mới là chìa khóa cho sự tồn tại lâu dài. Nhiều doanh nghiệp Việt đã chủ động vượt lên trên các yêu cầu tối thiểu của pháp luật để quản trị tốt các tác động đến người lao động và cộng đồng.

Nhiều doanh nghiệp Việt đã chủ động vượt lên trên các yêu cầu tối thiểu của pháp luật để quản trị tốt các tác động đến người lao động và cộng đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Lan tỏa đạo đức doanh nhân

Để thúc đẩy tiến trình này, VCCI đã và đang triển khai Đề án thúc đẩy xây dựng đạo đức doanh nhân giai đoạn 2024–2030, trong đó việc lan tỏa 6 quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam (đã được đưa vào giáo dục phổ thông) là một trọng tâm cốt lõi.

Theo đó, Chương trình bình chọn "Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2025" là thước đo thực tiễn cho những nỗ lực kể trên. Đại diện ban tổ chức cho biết năm nay chương trình đã nhận được 265 hồ sơ đăng ký. Quy trình bình chọn diễn ra hết sức khắt khe với nhiều vòng thẩm định độc lập.

Kết quả, chỉ có 68 doanh nghiệp đủ điều kiện được vinh danh – con số thấp hơn mức tối đa 100 doanh nghiệp theo quy chế, cho thấy sự cẩn trọng và tiêu chí đặt chất lượng lên hàng đầu của Hội đồng bình chọn. Trong số này, Top 20 doanh nghiệp xuất sắc nhất đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch VCCI.

Cơ cấu các doanh nghiệp được vinh danh năm nay phản ánh một bức tranh đa dạng và bao trùm của nền kinh tế. Doanh nghiệp tư nhân chiếm áp đảo với 83,3%, trong khi khối doanh nghiệp nhà nước chiếm 16,7%. Đáng chú ý, văn hóa kinh doanh thể hiện khá cân bằng, khi có tới 13,6% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và 12,1% doanh nghiệp đến từ vùng sâu, vùng xa.

Các doanh nghiệp xuất sắc nhất nhận Bằng khen của Chủ tịch VCCI. (Ảnh: Vietnam+)

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa, đại diện Top 20 doanh nghiệp xuất sắc, cho biết sẽ tiếp tục đổi mới và xây dựng môi trường làm việc văn minh. Bà Vân cũng cho rằng sự đồng hành của VCCI là động lực lớn để các doanh nghiệp kiên định với con đường phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, ông Hồ Sỹ Hùng chia sẻ sự kỳ vọng đối với các doanh nghiệp được vinh danh sẽ trở thành những hạt nhân nòng cốt, tiếp tục nêu gương và lan tỏa các chuẩn mực đạo đức.

"Tôi tin tưởng rằng hình ảnh doanh nghiệp văn hóa, uy tín sẽ ngày càng được khẳng định, góp phần hình thành một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam không chỉ mạnh về kinh tế, mà còn vững về đạo đức, giàu bản lĩnh và trách nhiệm", Chủ tịch VCCI nhấn mạnh./.

