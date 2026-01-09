Philippines chính thức quay trở lại thị trường gạo quốc tế

Kinh tế

Theo hướng dẫn, gạo nhập khẩu sẽ phải đến nước này trong vòng 60 ngày kể từ ngày cấp giấy phép thông quan vệ sinh và kiểm dịch thực vật nhập khẩu (SPSIC).

Lê Minh
Người dân mua gạo tại khu chợ tại Manila (Philippines). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Philippines đã chính thức quay trở lại thị trường gạo quốc tế kể từ đầu năm 2026, sau khi dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu kéo dài 4 tháng (được áp dụng từ tháng 9/2025).

Tuy nhiên, thuế suất áp dụng đối với gạo nhập khẩu vẫn giữ nguyên ở mức 15%.

Giám đốc Cục Công nghiệp Thực vật (BPI) Gerald Glenn Panganiban gần đây đã ban hành hướng dẫn về việc nối lại nhập khẩu gạo.

Theo hướng dẫn, gạo nhập khẩu sẽ phải đến nước này trong vòng 60 ngày kể từ ngày cấp giấy phép thông quan vệ sinh và kiểm dịch thực vật nhập khẩu (SPSIC).

Theo các quan chức nông nghiệp, điều này có nghĩa gạo nhập khẩu dự kiến sẽ cập cảng vào cuối tháng 2/2026.

Bộ Nông nghiệp Philippines trước đó đã thông báo 500.000 tấn gạo sẽ được phép nhập khẩu vào nước này trong giai đoạn nói trên.

Bộ này vẫn đang quản lý việc nhập khẩu gạo nhằm ổn định giá cả trong nước. Bộ Nông nghiệp Philippines và các cơ quan, tổ chức liên quan trong ngành gạo đã nhất trí về việc quản lý nhập khẩu chặt chẽ hơn, đặc biệt là trong vụ thu hoạch hè, khi sản lượng trong nước đạt đỉnh điểm.

BPI đã miễn yêu cầu đặt cọc 10% liên quan đến việc xin SPSIC cho các lô hàng gạo nhập khẩu mới, điều mà những chuyên gia trong ngành cho rằng sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính cho các nhà nhập khẩu gạo.

Văn phòng Thương vụ Thái Lan tại Manila cho biết việc Philippines nối lại nhập khẩu là một diễn biến tích cực và là cơ hội cho các nhà xuất khẩu Thái Lan, vốn là một trong những nhà cung cấp gạo truyền thống cho nước này.

Theo số liệu của BPI, Philippines đã nhập khẩu gần 3,37 triệu tấn gạo trong năm 2025, giảm khoảng 30% so với 4,81 triệu tấn của năm 2024 do lệnh cấm nhập khẩu kéo dài 4 tháng./.

