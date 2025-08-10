Philippines tạm dừng nhập khẩu liệu có tác động đến gạo Việt Nam?

Sau thông tin Philippines sẽ tạm dừng nhập khẩu gạo trong 2 tháng, bắt đầu từ 1/9, giá lúa, gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung vẫn ổn định, thậm chí một số loại còn tăng nhẹ.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ở mức 395 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn so với thời điểm đầu tuần.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết động thái tạm dừng nhập khẩu gạo của Philippines không phải là tin tốt cho các nhà xuất khẩu, vì đây là thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam.

Tuy nhiên phản ứng thị trường cho thấy, quyết định của Philippines không có tác động lớn đến thị trường lúa gạo Việt Nam.

Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất-Thương mại Phước Thành IV Nguyễn Văn Thành nhận định, quyết định tạm dừng nhập khẩu gạo của Philippines sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến ngành lúa gạo Việt Nam.

Nguyên nhân do vụ Hè Thu đã thu hoạch và tiêu thụ gần hết, vụ Thu Đông tới chủ yếu là gạo đặc sản phục vụ thị trường nội địa nên áp lực xuất khẩu không nhiều.

Thêm vào đó, chính sách nhập khẩu của Philippines vốn thay đổi thường xuyên và doanh nghiệp Việt đã quen ứng phó.

Về bản chất, Philippines vẫn thiếu gạo và phải nhập khẩu số lượng lớn để bảo đảm an ninh lương thực, chỉ tạm hạn chế nhập trong thời gian thu hoạch để bảo vệ nông dân trong nước.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, để tránh rủi ro nếu hàng đến sau ngày 1/9 sẽ không được thông quan, các hợp đồng đã ký sẽ được ưu tiên giao trước, còn hợp đồng mới khó kịp tiến độ. Mặc dù việc tạm dừng nhập khẩu gạo của Philippines sẽ tác động nhưng cũng không quá tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam do hơn 70% lượng gạo Hè Thu đã tiêu thụ.

Trong khi đó, giai đoạn tháng 9–10 gần như không có thu hoạch, nên áp lực bán ra không lớn.

Mặt khác, chất lượng gạo Việt Nam đang ở mức cao, với khoảng 70% là gạo thơm, giá gạo xuất khẩu mặt hàng này đạt trên 500 USD/tấn, dù Philippines ngưng nhập khẩu gạo trong 2 tháng các doanh nghiệp dự báo gạo thơm vẫn có thể tiếp tục tăng thêm 10-15 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 7 tháng năm 2025 đạt 5,5 triệu tấn với 2,81 tỷ USD, tăng 3,1% về khối lượng nhưng giảm 15,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Giá gạo xuất khẩu bình quân 7 tháng năm 2025 ước đạt 514 USD/tấn, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 42,6%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines giảm 13,5%; trong khi các thị trường khác như: Gana tăng 53,5%, Bờ Biển Ngà tăng 96,6%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất ở thị trường Bangladesh với mức tăng 188,2 lần.

Điều này cho thấy, nhiều doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và chủng loại gạo xuất khẩu, nhằm giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, hạn chế rủi ro từ biến động chính sách.

Nông dân thu hoạch lúa. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Về thị trường trong nước tuần qua, theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, tuần qua, giá lúa khô loại IR 50404 ở Đồng Tháp là 7.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg, Vĩnh Long là 6.600 đồng/kg...; với lúa OM 18, tại Cần Thơ là 7.400 đồng/kg; Đồng Tháp là 7.100 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg…; lúa IR 5451, tại Cần Thơ là 7.100 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; Vĩnh Long là 6.700 đồng/kg…

Lúa Jasmine, tại Cần Thơ là 8.400 đồng/kg; Đồng Tháp là 7.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. ST 25 tại Cần Thơ vẫn là 9.500 đồng/kg; OM 6976 tại Đồng Tháp là 7.000 đồng/kg…

Theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, giá một số loại lúa tươi được thương lái thu mua như: lúa IR 50404 ở mức từ 5.700-5.900 đồng/kg; lúa OM 380 từ 5.700-5.900 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động ở mốc 5.900-6.000 đồng/kg; OM 18 và Nàng hoa từ 6.000-6.200 đồng/kg…

Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 13.000-14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 20.000-22.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 16.000-18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg…

Giá gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 8.500-8.600 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 từ 9.500-9.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 từ 8.150-8.250 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800-9.000 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 7.400-9.000 đồng/kg. Giá cám khô ở mức 8.000-9.000 đồng/kg.

Trên thị trường gạo châu Á, giá gạo của Ấn Độ trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm, do đồng rupee suy yếu và nguồn cung dồi dào.

Loại gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức từ 369-374 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022, giảm so với mức từ 375-380 USD/tấn của tuần trước. Loại gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá từ 360-368 USD/tấn.

Ông B.V. Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo (REA), cho biết đồng rupee suy yếu đang cho phép các nhà giao dịch giảm giá xuất khẩu và duy trì khả năng cạnh tranh. Đồng rupee của Ấn Độ trong tuần này đã giao dịch gần mức thấp kỷ lục.

Ông Rao nói thêm rằng nhu cầu của Mỹ đối với gạo Ấn Độ có thể sẽ giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ. Mức thuế nhập khẩu mới, có hiệu lực từ ngày 28/8/2025, sẽ nâng thuế suất lên 50% đối với hàng hoá nhập khẩu từ Ấn Độ - một trong những mức thuế quan cao nhất được Mỹ áp dụng.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giữ ổn định ở mức 370 USD/tấn, so với biên độ 370-375 USD/tấn của tuần trước.

Một thương nhân tại Bangkok cho biết người mua đang trì hoãn đưa ra quyết định do thông báo của Ấn Độ về việc sẽ xả kho tới 7 triệu tấn gạo, trong khi động thái của Philippines cũng đang gây thêm áp lực cho thị trường.

Trong khi đó, dự trữ gạo của Bangladesh vẫn ổn định và chính phủ nước này đã vượt mục tiêu thu mua lúa gạo vụ Hè.

Thị trường nông sản Mỹ cho thấy, giá lúa mỳ, ngô và đậu tương kỳ hạn trên sàn Chicago giảm sau một phiên giao dịch đầy biến động ngày 8/8, trong bối cảnh giới giao dịch đang cân nhắc giữa một bên là sự phục hồi nhu cầu nhờ giá thấp và bên kia là những dự báo về nguồn cung dồi dào.

Giá lúa mỳ trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đã giảm 3,75 xu Mỹ, xuống còn 5,1450 USD/bushel. Giá ngô giảm 1,5 xu Mỹ, chốt phiên ở mức 4,055 USD/bushel.

Và giá đậu tương kết thúc phiên với mức giảm 6,25 xu Mỹ, xuống 9,8750 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Số lượng xuất khẩu hàng tuần của Mỹ, do Bộ Nông nghiệp nước này công bố, cao hơn dự kiến cho thấy mức giá thấp đang kích thích nhu cầu.

Bên cạnh đó, một loạt thương vụ bán ngô trong những ngày gần đây cho Mexico, Guatemala và các khách hàng khác cũng đã góp phần hỗ trợ giá.

Giá lúa mỳ và ngô phục hồi một phần còn do hoạt động mua vào của các nhà giao dịch, trước khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo quan trọng.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thị trường ngũ cốc hiện đang chuyển sự chú ý sang báo cáo dự báo cung-cầu hàng tháng của USDA, dự kiến công bố vào ngày 12/8.

Mỹ được dự báo sẽ có một vụ thu hoạch ngô bội thu vào cuối năm nay. Các nhà phân tích được Reuters khảo sát cho rằng Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ nâng dự báo sản lượng trong báo cáo hàng tháng vào ngày 12/8.

Các dự đoán về nguồn cung dồi dào đã gây áp lực nặng nề lên giá cả, trong bối cảnh điều kiện sinh trưởng của ngô và đậu tương tại Mỹ đang rất lý tưởng.

Về thị trường càphê thế giới, giá càphê robusta tại London và arabica tại New York đồng loạt tăng mạnh trong phiên 8/8. Giá càphê robusta kỳ hạn giao tháng 9/2025 tăng 143 USD/tấn, lên 3.561 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 11/2025 tăng 133 USD/tấn, đạt 3.510 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn đều tăng từ 117-124 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá càphê arabica giao tháng 9/2025 tăng 11,55 xu Mỹ/pound, lên 309,35 xu Mỹ/pound, kỳ hạn giao tháng 12/2025 tăng 11,30 xu Mỹ/pound, đạt 302,45 xu Mỹ/pound, và các kỳ hạn còn lại tăng từ 8,65-9,95 xu Mỹ/pound. (1 pound=0,4535 kg)

Dấu hiệu nguồn cung càphê thắt chặt đang hỗ trợ giá sau khi Bộ Thương mại Brazil cho biết xuất khẩu càphê chưa rang của Brazil trong tháng 7/2025 đã giảm 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 161.000 tấn.

Đồng real Brazil tăng lên mức cao nhất trong 1 tháng cũng góp phần hỗ trợ giá, do đồng nội tệ mạnh khiến các nhà xuất khẩu Brazil hạn chế bán ra.

Đà tăng giá mạnh cũng được ghi nhận tại thị trường càphê của Việt Nam. Ngày 9/8, giá càphê trong nước dao động quanh mức 103.500-104.000 đồng/kg. Giá càphê nhân xô trung bình toàn quốc đạt 103.800 đồng/kg, tăng 2.200 đồng/kg./.

