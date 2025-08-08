Thế giới

Thái Lan: Kế hoạch thúc đẩy xuất khẩu gạo vào Nhật Bản, Bangladesh và Trung Quốc

Thái Lan đang lên kế hoạch chiến lược thúc đẩy xuất khẩu gạo trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động, tập trung vào các thị trường trọng điểm và điều chỉnh sản lượng.

Đỗ Sinh
Gạo được bày bán tại siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ Thương mại Thái Lan và các nhà xuất khẩu gạo đang lên kế hoạch chiến lược thúc đẩy xuất khẩu gạo trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động, tập trung vào các thị trường trọng điểm và điều chỉnh sản lượng.

Bộ trưởng Thương mại Jatuporn Buruspat ngày 8/8 đã gặp gỡ giới chức Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan để đánh giá tình hình xuất khẩu gạo trong nửa cuối năm 2025 khi thị trường toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức. Cuộc họp nhằm thiết lập một chiến lược hợp tác nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Thái Lan trên thị trường gạo toàn cầu.

Các cuộc thảo luận đã phác thảo một đánh giá toàn diện về tình hình xuất khẩu hiện tại, xu hướng thị trường và các đề xuất từ khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy chiến lược gạo của Thái Lan.

Các đại biểu nhận định gạo là một nông sản chủ lực, ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập của nông dân và nền kinh tế đất nước. Bất kỳ thách thức nào trong xuất khẩu đều có thể gây ra những tác động lan rộng.

Bộ trưởng Jatuporn nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc giải quyết các thách thức trên toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm giống lúa, phân bón, thuốc trừ sâu và chi phí sản xuất. Bộ đã khởi động “Dự án Cờ Xanh” nhằm giảm chi phí cho nông dân và cải thiện sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường toàn cầu.

Bộ cũng giao cho Cục Ngoại thương phối hợp với các tùy viên thương mại Thái Lan tại Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu gạo bổ sung theo hạn ngạch 280.000 tấn còn lại. Ngoài ra, Thái Lan sẽ nhắm mục tiêu vào các thị trường trọng điểm, bao gồm Nhật Bản, Saudi Arabia, Bangladesh và Hong Kong (Trung Quốc), tập trung vào gạo trắng, gạo đồ và gạo thơm.

Trong nước, Bộ đã chỉ đạo Cục Nội thương thực hiện các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ và giải phóng lượng gạo tồn kho. Dự kiến khoảng 8,5 triệu tấn thóc sẽ được bán thông qua các biện pháp như đấu giá gạo theo thị trường, cho vay lãi suất thấp và xây dựng cơ sở lưu trữ lúa gạo cho nông dân, giúp kích thích nhu cầu trong nước, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu gạo ra thị trường toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#xuất khẩu gạo Thái Lan #thị trường gạo toàn cầu #thúc đẩy xuất khẩu Thái Lan
