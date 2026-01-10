Làn sóng bán tháo hơn 10 tỷ USD gây sức ép lên giá vàng và bạc

Một làn sóng bán tháo kim loại quý trị giá hơn 10 tỷ USD đang tạo ra phép thử đầu tiên cho thị trường hàng hóa thế giới trong năm 2026, khi giá vàng và bạc - vốn tăng mạnh trong năm 2025 - hiện chịu sức ép điều chỉnh.

Theo tính toán của JPMorgan, trong đợt tái cân bằng danh mục thường niên diễn ra từ ngày 8 đến 15/1, các quỹ đầu tư theo dõi chỉ số hàng hóa dự kiến sẽ bán ra khoảng 6,1 tỷ USD bạc và 5,6 tỷ USD vàng.

Đây được xem là hoạt động định kỳ quan trọng nhằm đảm bảo tỷ trọng phân bổ tài sản trong các chỉ số hàng hóa chuẩn như Chỉ số Hàng hóa Bloomberg (BCOM).

Bà Nicky Shiels, nhà phân tích của công ty kim loại quý MKS Pamp, nhận định: “Đây là bài kiểm tra lớn đầu tiên của ngành về mức độ bền vững của đà tăng cuối năm 2025, khi thị trường bước vào năm 2026 từ một nền giá rất cao.”

Các quỹ mô phỏng theo BCOM có nghĩa vụ mua hoặc bán khối lượng hàng hóa nhất định để đưa danh mục về đúng tỷ lệ mục tiêu. Trong nhiều năm, tác động của quá trình này tương đối hạn chế, song biến động mạnh của giá hàng hóa thời gian gần đây khiến kỳ tái cân bằng năm nay được dự đoán sẽ ảnh hưởng sâu rộng hơn đến thị trường.

Giới chuyên gia cho rằng áp lực bán ra có thể kéo giá vàng và bạc giảm ngắn hạn, song đồng thời mở ra cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư dài hạn khi giá điều chỉnh.

Trong đợt tái cân bằng năm 2025, hoạt động bán bắt buộc của các quỹ đã gặp lực mua mạnh từ nhà đầu tư, giúp giá kim loại quý tăng lên sau đó.

Ông Gregory Shearer, nhà phân tích của JPMorgan, cho biết bạc sẽ là hàng hóa chịu bán ròng lớn nhất trong đợt tái cân bằng năm nay, với lượng bán tương đương khoảng 10% tổng giá trị hợp đồng phái sinh đang mở trên sàn giao dịch COMEX.

Ngoài kim loại quý, các nhà giao dịch cũng đang chú ý tới ca cao, mặt hàng vừa được đưa trở lại danh mục của chỉ số BCOM. Theo bà Kona Haque, Trưởng bộ phận nghiên cứu của tập đoàn giao dịch hàng hóa ED&F Man, các quỹ sẽ phải mua vào lượng ca cao tương đương khoảng 30% tổng số hợp đồng mở trên sàn ICE tại London.

Bà Haque đánh giá đây là khối lượng giao dịch rất lớn, đồng thời cho rằng thay đổi cấu phần chỉ số đã góp phần thúc đẩy đà tăng mạnh của giá ca cao trong tháng 11/2025, ngay sau khi thông tin bổ sung mặt hàng này được công bố.

Giá ca cao đã giảm gần 50% trong năm 2025, sau hai năm 2023 và 2024 chứng kiến đợt tăng kỷ lục do tình trạng thiếu hụt nguồn cung ở khu vực Tây Phi, nơi sản xuất hơn 2/3 lượng hạt ca cao của thế giới./.

Thị trường vàng thế giới "lặng sóng" dưới áp lực điều chỉnh chỉ số hàng hóa Giá vàng giao ngay không đổi ở mức 4.452,64 USD/ounce vào lúc 1 giờ 34 phút sáng ngày 9/1 (theo giờ Việt Nam), sau khi ghi nhận mức thấp nhất trong phiên là 4.406,89 USD/ounce trước đó.