Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, giao dịch quanh mức 162 triệu đồng

Sáng nay (12/1), giá vàng trong nước tăng mạnh tới 2,2 triệu đồng theo thế giới, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại điều chỉnh giảm 2 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 40 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 160-162 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Tại công ty Phú Quý, doanh nghiệp thông báo giá vàng SJC từ 159,5-162 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp cùng tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 2,2 triệu đồng/lượng khi mở cửa giao dịch, giá mới từ 158,7-161,7 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Tai Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giao dịch từ 157-160 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.577 USD/ounce, tăng 60 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Mức giá này tương đương khoảng 145,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Ở mức giá hiện tại, vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,5 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.129 đồng/USD, giảm 2 đồng so với ngày 10/1. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương ứng giảm 2 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.055-26.385 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.067-26.385 đồng/USD (mua vào/bán ra)

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.085-26.385 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.060-26.385 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

