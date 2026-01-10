Trung Quốc thông báo sẽ dừng hoàn thuế xuất khẩu quang điện và pin

Ngày 9/1, Trung Quốc thông báo sẽ thay đổi chính sách hoàn thuế xuất khẩu đối với một loạt sản phẩm, bao gồm sản phẩm quang điện và pin.

Thông báo được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế quốc gia Trung Quốc cùng ban hành cho biết việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm quang điện sẽ bị hủy bỏ bắt đầu từ ngày 1/4/2026.

Trong khi đó, tỷ lệ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm pin sẽ giảm từ 9% xuống 6% bắt đầu từ ngày 1/4/2026 và sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn từ ngày 1/1/2027.

Động thái này được ngành công nghiệp trong nước của Trung Quốc hoan nghênh. Hiệp hội Công nghiệp quang điện Trung Quốc (CPIA) cho biết biện pháp này sẽ giúp khôi phục giá cả hợp lý trên thị trường nước ngoài và giảm nguy cơ xung đột thương mại đối với Trung Quốc.

Chính sách này nhằm mục đích khắc phục những biến dạng đã xuất hiện trên thị trường nước ngoài, nơi cạnh tranh gay gắt và giá cả giảm đã làm giảm lợi nhuận của các công ty Trung Quốc và làm tăng nguy cơ tranh chấp thương mại.

Tuyên bố của hiệp hội trên cho biết từ năm 2024, xuất khẩu quang điện của Trung Quốc đã cho thấy xu hướng tăng về số lượng nhưng giảm về giá cả.

Trong một số trường hợp, việc hoàn thuế xuất khẩu đã được tính trực tiếp vào các cuộc đàm phán giá ở nước ngoài, thực chất là chuyển nguồn lực tài chính cho người mua nước ngoài.

Theo CPIA, những hoạt động như vậy đã làm suy yếu vai trò của việc hoàn thuế xuất khẩu như một cơ chế bù đắp gánh nặng thuế giá trị gia tăng (VAT) trong nước, đồng thời làm tăng nguy cơ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các sản phẩm của Trung Quốc.

Bằng cách giảm và cuối cùng là loại bỏ việc hoàn thuế, hiệp hội cho biết, giá cả thị trường nước ngoài dự kiến sẽ phản ánh tốt hơn chi phí sản xuất và giá trị công nghệ, giúp giảm ma sát thương mại và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh hơn.

Về lâu dài, biện pháp này sẽ giúp ngăn chặn giá xuất khẩu giảm quá nhanh và giảm nguy cơ tranh chấp thương mại hơn nữa, theo hiệp hội.

Trung Quốc là nhà sản xuất và xuất khẩu thiết bị năng lượng Mặt trời lớn nhất thế giới, đáp ứng phần lớn nhu cầu toàn cầu khi nhiều quốc gia đẩy nhanh nỗ lực chuyển đổi năng lượng.

Các chuyên gia Trung Quốc trong ngành lập luận rằng một cơ chế định giá xuất khẩu theo định hướng thị trường hơn sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh dài hạn và uy tín quốc tế của ngành này.

CPIA cho rằng sự thay đổi chính sách trên sẽ giảm bớt áp lực lên ngân sách nhà nước và giúp hỗ trợ phân bổ nguồn lực tài chính hiệu quả hơn, phù hợp với nỗ lực rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm hướng các ngành công nghiệp chiến lược từ mở rộng dựa trên giá cả sang tăng trưởng dựa trên đổi mới.

Động thái này diễn ra sau sự thay đổi chính sách được công bố trước đó vào tháng 11/2024, khi Trung Quốc giảm tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu đối với tấm wafer, pin và module năng lượng Mặt trời từ 13% xuống 9%./.

