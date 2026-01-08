Ông trùm mạng lưới lừa đảo tỷ USD Prince Group bị dẫn độ về Trung Quốc

Tối 7/1, Campuchia xác nhận ông trùm tập đoàn Prince (Prince Group) Trần Chí, người bị truy tố về tội gian lận và rửa tiền thông qua điều hành một mạng lưới lừa đảo mạng trị giá hàng tỷ USD từ Campuchia, đã bị bắt giữ tại đây và dẫn độ về Trung Quốc.

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, chính quyền nước này đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc là Trần Chí , Xu Ji Liang và Shao Ji Hui và dẫn độ họ về Trung Quốc.

Hoạt động này diễn ra hôm 6/1 "trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia" và theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc "sau nhiều tháng hợp tác điều tra chung".

Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng đã thu hồi quốc tịch Campuchia của Trần Trí theo “Sắc lệnh Hoàng gia" vào tháng 12 năm ngoái.

Trước đó, Trần Trí bị cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, nơi những người lao động bị giam giữ trong các cơ sở giống như nhà tù, được bao quanh bởi những bức tường cao và dây thép gai.

Tháng 10/2025, Mỹ và Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Prince Group, trong khi Mỹ tiến hành truy tố Trần Chí. Sau đó, nhiều chính quyền ở châu Âu, Mỹ và châu Á đã đưa Prince Holding Group vào tầm ngắm bằng một loạt các vụ tịch thu tài sản.

Trần Chí là người sáng lập Prince Group, một tập đoàn đa quốc gia mà các nhà chức trách cho rằng đóng vai trò là bình phong cho "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á"./.

