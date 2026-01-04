Nhật Bản và Mỹ phản ứng sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Ngày 4/1, Nhật Bản và Mỹ đã đưa ra phản ứng sau khi Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng tên lửa ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết Thủ tướng Sanae Takaichi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thu thập, công bố thông tin chi tiết, đảm bảo an toàn cho người dân cùng các tàu thuyền, máy bay và lên phương án dự phòng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi tuyên bố Chính phủ Nhật Bản trao công hàm phản đối vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời cho biết Tokyo đang phối hợp chặt chẽ với Washington và Seoul để phân tích chi tiết vụ việc.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ít nhất 2 tên lửa được phóng từ bờ biển phía Tây của Triều Tiên vào khoảng 7h54 và 8h05 giờ địa phương (5h45 và 6h05 giờ Việt Nam) ngày 4/1.

Cả hai tên lửa đều đạt độ cao tối đa khoảng 50km và bay xa lần lượt khoảng 900km và 950 km, rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Không có báo cáo nào về thiệt hại tàu thuyền hoặc máy bay.

Cũng theo ông Koizumi, 2 vật thể do Triều Tiên phóng có thể đã bay theo quỹ đạo bất thường.

Về phần mình, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM) Mỹ thông báo đã nhận được báo cáo về các vụ phóng và đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác.

Theo INDOPACOM, kết quả đánh giá hiện nay cho thấy vụ việc không gây ra mối đe dọa tức thì đối với người dân hoặc lãnh thổ Mỹ, cũng như các đồng minh của nước này.

Phía Mỹ cũng khẳng định duy trì cam kết bảo vệ an ninh nội địa và các đồng minh trong khu vực./.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản Ngày 4/1, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo chưa xác định về phía Biển Nhật Bản.