Tòa án Hàn Quốc ban hành lệnh bắt giữ mới đối với cựu tổng thống

Các công tố viên cũng đang yêu cầu mức án 10 năm tù đối với ông Yoon về tội cản trở công lý; tòa án Seoul dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trong vụ án đó vào ngày 16/1.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới trụ sở Viện kiểm sát cấp cao Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 2/1, một tòa án Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ mới đối với cựu tổng thống Yoon Suk Yeol, kéo dài thời gian giam giữ đối với cựu lãnh đạo này trong khi ông đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật năm 2024.

Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã ban hành lệnh bắt giữ mới do lệnh bắt giữ trước đó sẽ hết hiệu lực vào ngày 18/1.

Theo đó, thời gian giam giữ đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc được gia hạn tối đa 6 tháng. Một quan chức tòa án cho biết lệnh bắt giữ nhằm ngăn chặn nguy cơ ông Yoon Suk Yeol tiêu hủy bằng chứng.

Các công tố viên đã truy tố ông Yoon Suk Yeol vào tháng 11 với nhiều tội danh hỗ trợ kẻ thù, cáo buộc rằng ông đã ra lệnh cho máy bay không người lái bay qua Triều Tiên để tăng cường nỗ lực tuyên bố thiết quân luật.

Ông đã bị giam giữ trong nhiều tháng trong khi một số phiên tòa hình sự đang diễn ra.

Các công tố viên cũng đang yêu cầu mức án 10 năm tù đối với ông Yoon về tội cản trở công lý. Tòa án Seoul dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trong vụ án đó vào ngày 16/1./.

