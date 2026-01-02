Hong Kong bắt giữ 21 người trong chiến dịch trấn áp tham nhũng cải tạo chung cư

Cơ quan chống tham nhũng của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ 21 người tình nghi tham nhũng liên quan hoạt động cải tạo tại hai chung cư, trong bối cảnh chính quyền đặc khu siết chặt quản lý ngành xây dựng sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tháng 11/2025 khiến hơn 160 người thiệt mạng.

Theo thông báo ngày 2/1 của Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hong Kong (ICAC), chiến dịch truy quét được tiến hành từ tuần trước, nhằm vào một đường dây tham nhũng có liên hệ với các băng nhóm xã hội đen, hoạt động trong lĩnh vực cải tạo công trình dân cư.

Những người bị bắt bao gồm các đối tượng môi giới, tư vấn dự án, nhà thầu xây dựng, cùng một số thành viên ban quản lý cư dân tại hai khu chung cư nói trên.

Tại một khu nhà, Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hong Kong nghi ngờ nhà thầu đã hối lộ tư vấn dự án và một số thành viên ban quản lý nhằm giành được hợp đồng cải tạo trị giá 33 triệu đôla Hong Kong (khoảng 4,24 triệu USD).

Tại khu nhà còn lại, các đối tượng môi giới bị cáo buộc đã thu thập giấy ủy quyền từ các chủ hộ “bằng các thủ đoạn tham nhũng,” nhằm thao túng phiếu bầu để giành lợi thế trong các dự án cải tạo.

Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hong Kong nhấn mạnh: “Công tác bảo trì các tòa nhà có liên quan mật thiết đến cộng đồng và nhiều bên tham gia. Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hong Kong luôn coi tham nhũng trong lĩnh vực này là vấn đề trọng yếu cần xử lý.”

Theo Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hong Kong, hai khu chung cư trên thuộc quận Kwun Tong, phía Đông Kowloon, và không liên quan đến khu Wang Fuk Court - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ngày 26/11/2025.

Sau thảm họa tại Wang Fuk Court, Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu đã thành lập một ủy ban điều tra độc lập nhằm làm rõ nguyên nhân vụ cháy, rà soát toàn diện ngành xây dựng và xác định liệu có hành vi thông thầu, dàn xếp đấu thầu trong quá trình cải tạo công trình hay không.

Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hong Kong cũng đã bắt giữ ít nhất 11 người trong một cuộc điều tra về hoạt động cải tạo tại Wang Fuk Court.

Giới chức Hong Kong cho biết vật liệu xây dựng kém chất lượng được sử dụng trong quá trình sửa chữa được cho là đã làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của đám cháy, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận./.

