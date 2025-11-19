Myanmar mở chiến dịch quy mô lớn trấn áp các trung tâm lừa đảo ở biên giới

Truyền thông Thái Lan cho biết quân đội Myanmar, phối hợp với cảnh sát Myawaddy và Lực lượng Biên phòng Karen (BGF), đã mở chiến dịch quy mô lớn nhằm kiểm soát khu phức hợp lừa đảo Shwe Kokko ở thị trấn Myawaddy (bang Karen), giáp tỉnh Tak ở miền Bắc Thái Lan.

Trong đợt truy quét sáng 18/11, lực lượng chức năng đã bắt giữ 346 công dân nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, đồng thời thu giữ lượng lớn máy tính, máy tính xách tay và điện thoại được cho là sử dụng trong các hoạt đng bất hợp pháp.

Khu vực hiện bị phong tỏa để ngăn các đối tượng trốn chạy, trong khi đó tất cả số thiết bị bị tịch thu tại hiện trường sẽ được xem xét làm bằng chứng, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, trong tháng 10, lực lượng chức năng Myanmar cũng đã tiến hành các cuộc đột kích vào trung tâm lừa đảo KK Park nằm gần đó, bắt giữ hàng nghìn lao động - gồm cả những người bị buôn bán tới các đối tượng tình nguyện tham gia hoạt động, và phá hủy hơn 600 tòa nhà được sử dụng làm căn cứ tội phạm./.

Myanmar phá dỡ gần 150 công trình tại trung tâm lừa đảo khét tiếng Chính quyền quân sự cho biết đã phát hiện 148 công trình, trong đó có các khu ký túc xá, một bệnh viện 4 tầng và một khu karaoke 2 tầng và đang tiến hành phá dỡ những tòa nhà này.