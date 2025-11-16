Thái Lan đề xuất thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo trực tuyến

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan mới đây đã đề xuất thành lập lực lượng đặc nhiệm gồm 6 quốc gia để cùng tham gia trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến trong khu vực, đồng thời thúc giục các nước đồng ý chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực cũng như phối hợp trấn áp ở các quốc gia láng giềng.

Đề xuất được Trung tướng Jirapop Phuridej-Trợ lý Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm Chống lừa đảo trực tuyến (ACSC) đưa ra tại Hội nghị cấp bộ về nỗ lực chung nhằm phòng chống tội phạm mạng và lừa đảo viễn thông giữa Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, diễn ra tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc ngày 14/11.

Theo đề xuất, lực lượng đặc nhiệm quốc tế có sự tham gia của 6 nước trên sẽ có thẩm quyền tiến hành các hoạt động trấn áp tại chỗ đối với các băng nhóm lừa đảo qua tổng đài.

Lực lượng này cũng sẽ có chức năng phản hồi các thông tin tình báo quan trọng trong vòng 24 giờ, hoạt động theo các quy trình minh bạch và cùng chịu trách nhiệm về kết quả. Tất cả các hoạt động sẽ được báo cáo thường xuyên cho các quốc gia liên quan.

Tại hội nghị, đại diện Thái Lan cũng đã trình bày 3 biện pháp cốt lõi cho các hoạt động thực thi chung để chống lại các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Thứ nhất là thiết lập hệ thống trao đổi dữ liệu thời gian thực và tạo cơ sở dữ liệu trung tâm dùng chung về các tài khoản mule (tài khoản con la), số điện thoại cũng như địa chỉ IP có liên quan đến hoạt động tội phạm với cảnh báo tự động, cho phép tất cả các quốc gia chặn, đóng băng và điều tra đồng thời.

Thứ hai là triển khai các nhân viên thực thi pháp luật đến các trung tâm hoạt động chính ở nước ngoài để tham gia ngay vào nhóm hợp tác trực tiếp và cho phép tiến hành các hoạt động cũng như cung cấp thông tin ngay trong ngày.

Thứ ba là triển khai các biện pháp kiểm soát viễn thông chung, bao gồm siết đăng ký thẻ SIM thông qua các hệ thống xác minh danh tính (như nhận dạng khuôn mặt), giới hạn quyền sở hữu SIM cho mỗi cá nhân và giám sát các hoạt động sử dụng SIM có dấu hiệu đáng ngờ. Nếu phát hiện có các dấu hiệu lừa đảo lan rộng, các quốc gia sẽ xem xét phối hợp cắt sóng cho đến khi kết thúc điều tra./.

