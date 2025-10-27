Công ước Hà Nội: Thái Lan cam kết “giải pháp mạnh” chống lừa đảo trực tuyến

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan đã báo hiệu một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, khi ký kết Công ước Liên hợp quốc về Tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Hà Nội vừa diễn ra trong 2 ngày 25-26/10.

Đại diện Thái Lan tham dự hội nghị, Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội Số (DES) Chaichanok Chidchob khẳng định công ước này nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, tạo điều kiện chia sẻ thông tin tình báo và nâng cao năng lực kỹ thuật để chống tội phạm mạng hiệu quả, đặc biệt là vì lợi ích của các quốc gia đang phát triển.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, ông Chaichanok nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của nạn lừa đảo trực tuyến đang hoành hành ở Thái Lan, đồng thời khẳng định Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul coi vấn đề này là “Chương trình nghị sự quốc gia” cần giải quyết triệt để.

Theo Bộ trưởng Chaichanok, Chính phủ Thái Lan đang triển khai chiến lược chủ động 3 mũi nhọn để giải quyết vấn đề.

Thứ nhất là cắt tín hiệu biên giới: Thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để cắt tín hiệu di động và Internet dọc biên giới và phát hiện các kết nối bất hợp pháp nhằm ngăn chặn thông tin liên lạc bất hợp pháp rò rỉ ra khỏi Thái Lan.

Thứ hai là tích hợp dữ liệu thời gian thực: Phát triển một cơ sở dữ liệu trung tâm tích hợp, thời gian thực để nhanh chóng theo dõi dấu vết tài chính của thủ phạm và cái gọi là "tài khoản ma," đồng thời đẩy nhanh việc bồi thường cho nạn nhân.

Và thứ ba là rà soát pháp lý và hình phạt nghiêm khắc: Đẩy nhanh việc sửa đổi luật tội phạm công nghệ của đất nước để tập trung vào “phòng ngừa, trấn áp và đối phó” bao gồm việc thành lập một lực lượng đặc biệt chuyên trách trong vòng 2 tháng tới.

Đại diện Thái Lan nhấn mạnh khung pháp lý mới sẽ yêu cầu áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn và hành động pháp lý quyết liệt đối với bất kỳ ai liên quan - bao gồm các chính trị gia, công chức hoặc nhân viên nhà nước - bị phát hiện thông đồng với các tổng đài điện thoại hoặc đường dây đánh bạc trực tuyến./.

