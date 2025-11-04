Thế giới

Thái Lan bắt giữ gần 1.600 người trốn khỏi trung tâm lừa đảo ở Myanmar

Đại tá Chonakarn Saengsorn, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Naresuan của quân đội, cho biết những người nước ngoài chạy trốn đã bị buộc tội nhập cảnh trái phép tại các đồn cảnh sát địa phương ở tỉnh Tak.

Đỗ Sinh
Một nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Nguồn: nationthailand)
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan đã bắt giữ khoảng 1.600 người nước ngoài chạy trốn khỏi trung tâm lừa đảo KK Park ở thị trấn Myawaddy, Myanmar trong bối cảnh các lực lượng tiến hành loạt vụ tấn công vào các tòa nhà tại đây.

Các lực lượng Myanmar đã ném bom những tòa nhà ở trung tâm KK Park trong 9 ngày. Hiện trường vụ phá hủy nằm cách biên giới Thái Lan chỉ khoảng 500m.

Đại tá Chonakarn Saengsorn, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Naresuan của quân đội, cho biết những người nước ngoài chạy trốn đã bị buộc tội nhập cảnh trái phép tại các đồn cảnh sát địa phương ở tỉnh Tak.

Tính đến sáng 3/11, có 1.598 người đã bị bắt giữ, trong đó có 265 phụ nữ. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết những người này đến từ 28 quốc gia.

Tình trạng nhiều người chạy trốn khỏi trung tâm lừa đảo dự kiến tiếp tục diễn ra trong những ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
