Malaysia truy bắt 7 nghi phạm tham gia lừa đảo trực tuyến tại Campuchia

Cảnh sát Malaysia đang truy bắt 7 công dân nước này bị chính quyền Singapore cáo buộc dính líu tới các băng nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.



Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn trang tin SBM News của Campuchia cho biết ngày 1/11, Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm Cảnh sát Malaysia, ông Kumar, thông báo cảnh sát đã triển khai các nỗ lực truy tìm, bắt giữ tất cả các nghi phạm người Malaysia. Cả 7 nghi phạm đã được lên danh sách bắt giữ và điều tra thêm.



Đây là động thái mới nhất của chính quyền Malaysia sau khi cảnh sát Singapore ban hành lệnh bắt giữ 34 người, bao gồm 27 người Singapore và 7 người Malaysia.

Theo cảnh sát Singapore, đường dây tội phạm trên nhắm vào các nạn nhân ở đảo quốc này bằng cách mạo danh các quan chức chính phủ, liên quan tới 438 vụ lừa đảo, gây thiệt hại tài sản ít nhất 41 triệu SGD (tương đương 31,5 triệu USD)./.

