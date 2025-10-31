Multimedia
63 người bị Campuchia trục xuất do dính nghi án lừa đảo online

Ngày 30/10, báo Khmer Times đưa tin Campuchia đã trục xuất 63 công dân Việt Nam, trong đó có 11 phụ nữ, với cáo buộc cư trú trái phép và tham gia vào hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Bản tin 60s ngày 31/10/2025 gồm những nội dung sau:

63 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất do dính nghi án lừa đảo online.

Cảnh sát phong tỏa đường, khám xét loạt tiệm vàng “mờ ám” ở Thanh Hóa.

Hành trình băng rừng đưa sản phụ bị giật nặng đi cấp cứu ở Quảng Ngãi.

Đường sắt Bắc – Nam qua Thành phố Huế chính thức thông tuyến trở lại.

200 người chung tay góp sức dọn dẹp Di tích Cố đô Huế sau ngập lụt.

Phòng không Ukraine để lọt hàng chục tên lửa và UAV của Nga.

G7 thành lập liên minh mới để tránh Trung Quốc thống trị đất hiếm.

Vợ chồng ông Trump phát kẹo Halloween cho trẻ em ở Nhà Trắng./.

#Khám xét tiệm vàng Thanh Hóa #vàng Kim Liên #lừa đảo online #trục xuất #mưa lũ #đưa sản phụ đi cấp cứu #cứu trợ #Đường sắt Bắc – Nam #Di tích Cố đô Huế #ngập lụt #xung đột Nga-Ukraine #phòng không Ukraine #UAV #G7 #đất hiếm #Trump #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Halloween

