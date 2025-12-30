Vụ tấn công ở Australia: Cảnh sát xác định các nghi phạm là "sói đơn độc"

Ngày 30/12, cảnh sát Australia cho biết 2 tay súng gây ra vụ thảm sát hàng loạt tại bãi biển Bondi cách đây hơn 2 tuần đã "hành động một mình," không phải là thành viên của một tổ chức khủng bố lớn.



Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Ủy viên Cảnh sát Liên bang Australia, bà Krissy Barrett, khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy 2 nghi phạm là Naveed Akram và cha là Sajid Akram, được huấn luyện quân sự hay nhận chỉ đạo từ bên ngoài.

Các kết quả điều tra đến thời điểm hiện tại cho thấy đây là hành động tự phát mang tính cá nhân. Tuy nhiên, cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra lý do tại sao 2 đối tượng này lại đến thành phố Davao (Philippines) - khu vực từng có hoạt động của các nhóm phiến quân, nơi camera giám sát cho thấy họ hầu như không rời khỏi khách sạn.



Trước đó, cuộc điều tra tập trung vào khả năng 2 nghi phạm chịu ảnh hưởng tư tưởng của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, sau khi lực lượng chức năng phát hiện các lá cờ tự chế của tổ chức này trong xe của các nghi phạm.



Lực lượng cảnh sát tin rằng các nghi phạm đã "lên kế hoạch tỉ mỉ" cho vụ tấn công trong nhiều tháng. Cảnh sát cũng đã công bố những bức ảnh cho thấy các đối tượng này tập bắn súng ngắn ở vùng nông thôn Australia. Hồi tháng 10 vừa qua, 2 kẻ xả súng cũng được cho là đã quay một video lên án "những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái" trước lá cờ của IS.



Hai nghi phạm bị cáo buộc đã gây ra vụ tấn công ngày 14/12 khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong khuôn khổ một sự kiện kỷ niệm lễ Hanukkah của người Do Thái.

Đây là vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Australia trong gần 30 năm qua, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận và thúc đẩy chính phủ siết chặt hơn nữa các quy định kiểm soát súng đạn.



Cùng ngày, lực lượng cảnh sát bang New South Wales (NSW) cho biết hơn 2.500 sỹ quan mặc đồng phục và thường phục sẽ được triển khai trong lễ đón Năm mới ở thành phố Sydney ngày 31/12 để đảm bảo an toàn cho người dân sau vụ xả súng nói trên.

Dự kiến sẽ có tới 1 triệu người theo dõi trực tiếp màn bắn pháo hoa ngoạn mục trên Cầu cảng Sydney./.

