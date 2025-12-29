Sri Lanka điều tra vụ đe dọa đánh bom nhằm vào máy bay chở khách

Cảnh sát Sri Lanka đang điều tra một vụ cảnh báo an ninh giả liên quan đến chuyến bay chở khách hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Bandaranaike (BIA) vào sáng 28/12.

Theo thông báo của nhà chức trách, sự việc bắt nguồn từ một email gửi tới địa chỉ chính thức của sân bay, trong đó cho rằng có 4 người trên chuyến bay từ Doha (Qatar) đang chuẩn bị thực hiện một vụ nổ. Chiếc máy bay đã hạ cánh tại BIA lúc 8h27 (giờ địa phương), với 245 hành khách.

Sau khi nhận được thông tin, giới chức sân bay đã liên hệ với tổ lái và được xác nhận không phát hiện mối đe dọa an ninh trên máy bay.

Tuy nhiên, theo quy trình an toàn, máy bay được đưa tới khu vực cách ly, hành khách và phi hành đoàn được sơ tán để phục vụ công tác kiểm tra.

Lực lượng xử lý bom mìn cùng các cơ quan an ninh đã tiến hành rà soát toàn diện máy bay nhưng không phát hiện vật thể đáng ngờ. Sau khi được xác nhận an toàn, máy bay quay trở lại hoạt động bình thường và cất cánh đi Doha vào lúc 13h07 cùng ngày.

Cảnh sát Sri Lanka xác nhận đây là vụ đe dọa đánh bom giả, tương tự một vụ việc xảy ra ngày 26/12 tại Văn phòng Hành chính tỉnh Kandy. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các email đe dọa đều được gửi từ bên ngoài Sri Lanka.

Cục Điều tra Hình sự cùng các cơ quan tình báo đã mở cuộc điều tra đặc biệt nhằm xác định danh tính những người đứng sau các cảnh báo giả này./.

