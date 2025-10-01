Đức: Lễ hội bia Oktoberfest tạm đóng cửa vì đe dọa đánh bom

Chính quyền thành phố Munich xác nhận Lễ hội bia Oktoberfest nổi tiếng thế giới đã bị tạm đóng cửa cho tới ít nhất 17 giờ ngày 1/10 (giờ địa phương) sau khi cảnh sát nhận được lá thư đe dọa tấn công, có liên quan đến vụ hỏa hoạn kèm nổ lớn tại một khu dân cư ở phía Bắc thành phố.

Cảnh sát cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra tại quận Lerchenau sáng cùng ngày khiến 1 người thiệt mạng, 1 người mất tích.

Hiện trường ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn, 1 xe tải bị thiêu rụi và trong tòa nhà còn phát hiện một số thiết bị nổ. Lực lượng đặc nhiệm đã được điều động để xử lý.

Ngay sau đó, lá thư đe dọa tấn công được gửi đến, đề cập khả năng có liên hệ với khu vực Theresienwiese, địa điểm tổ chức lễ hội bia Oktoberfest và các địa điểm khác.

Chính quyền đã yêu cầu sơ tán nhân viên và kiểm tra toàn bộ khu vực hội chợ.

Các nhà điều tra đang xem xét mối liên hệ với các phần tử cực đoan, sau khi trên trang web indymedia.org xuất hiện bài đăng nhận trách nhiệm, với tiêu đề “Antifa có nghĩa là tấn công,” thừa nhận đã thực hiện một số vụ phóng hỏa và tấn công ở phía Bắc Munich.

Lễ hội bia Oktoberfest năm nay diễn ra từ ngày 20/9-5/10, thu hút khoảng 6 triệu du khách tham dự. Đây là lần hiếm hoi sự kiện phải tạm ngừng vì lý do an ninh./.

Khai mạc lễ hội bia lớn nhất thế giới - Oktoberfest lần thứ 190 Ngày 20/9, một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất thế giới, lễ hội bia Oktoberfest lần thứ 190 đã chính thức khai mạc tại thành phố Munich của Đức.