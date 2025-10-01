Thế giới

Châu Âu

Đức: Lễ hội bia Oktoberfest tạm đóng cửa vì đe dọa đánh bom

Một lá thư đe dọa tấn công được gửi đến cảnh sát, đề cập khả năng có liên hệ với khu vực Theresienwiese, địa điểm tổ chức lễ hội bia Oktoberfest và các địa điểm khác.

Cảnh sát có mặt tại địa điểm tổ chức Lễ hội bia Oktoberfest. (Nguồn: DPA)
Cảnh sát có mặt tại địa điểm tổ chức Lễ hội bia Oktoberfest. (Nguồn: DPA)

Chính quyền thành phố Munich xác nhận Lễ hội bia Oktoberfest nổi tiếng thế giới đã bị tạm đóng cửa cho tới ít nhất 17 giờ ngày 1/10 (giờ địa phương) sau khi cảnh sát nhận được lá thư đe dọa tấn công, có liên quan đến vụ hỏa hoạn kèm nổ lớn tại một khu dân cư ở phía Bắc thành phố.

Cảnh sát cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra tại quận Lerchenau sáng cùng ngày khiến 1 người thiệt mạng, 1 người mất tích.

Hiện trường ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn, 1 xe tải bị thiêu rụi và trong tòa nhà còn phát hiện một số thiết bị nổ. Lực lượng đặc nhiệm đã được điều động để xử lý.

Ngay sau đó, lá thư đe dọa tấn công được gửi đến, đề cập khả năng có liên hệ với khu vực Theresienwiese, địa điểm tổ chức lễ hội bia Oktoberfest và các địa điểm khác.

Chính quyền đã yêu cầu sơ tán nhân viên và kiểm tra toàn bộ khu vực hội chợ.

Các nhà điều tra đang xem xét mối liên hệ với các phần tử cực đoan, sau khi trên trang web indymedia.org xuất hiện bài đăng nhận trách nhiệm, với tiêu đề “Antifa có nghĩa là tấn công,” thừa nhận đã thực hiện một số vụ phóng hỏa và tấn công ở phía Bắc Munich.

Lễ hội bia Oktoberfest năm nay diễn ra từ ngày 20/9-5/10, thu hút khoảng 6 triệu du khách tham dự. Đây là lần hiếm hoi sự kiện phải tạm ngừng vì lý do an ninh./.

(Vietnam+)
#Lễ hội bia Oktoberfest #lá thư đe dọa tấn công #đe dọa đánh bom Đức
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Đức: 215 năm sức hút từ bia và văn hóa Oktoberfest

Đức: 215 năm sức hút từ bia và văn hóa Oktoberfest

Trong không khí rộn ràng của mùa Thu nước Đức, Lễ hội Oktoberfest lần thứ 190-sự kiện bia lớn nhất thế giới-đã chính thức khai mạc tại thành phố Munich, thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi đổ về.

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga gần Bahmut, vùng Donetsk. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Liên minh châu Âu tăng cường viện trợ cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) sẽ viện trợ 2 tỷ euro (2,3 tỷ USD) để cung cấp thiết bị bay không người lái (UAV) cho Ukraine, nhằm mở rộng năng lực quân sự của Kiev trong bối cảnh xung đột kéo dài.