Đức: Hàng nghìn người dân Berlin sơ tán khẩn cấp trong đêm vì bom chưa nổ

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tối 18/9, chính quyền thành phố Berlin đã phát hiện một quả bom chưa nổ tại sông Spree thuộc quận Mitte, trung tâm thủ đô.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã sơ tán hàng nghìn người ngay trong đêm, đồng thời khẩn trương tiến hành chuẩn bị cho công tác tháo gỡ bom.

Phát ngôn viên của Cảnh sát Berlin cũng như các chuyên gia kỹ thuật cho rằng đây là một quả bom còn sót lại từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Quả bom dự kiến sẽ được tháo gỡ ngay tại hiện trường.

Cảnh sát đã thiết lập một khu vực phong tỏa bán kính khoảng 500 m xung quanh đập Mühlendamm.

Các sỹ quan cảnh sát đã đến từng nhà để thông báo cho cư dân trong khu vực về lệnh sơ tán khẩn cấp. Đối với những người không thể đến ở tạm nhà bạn bè hoặc người thân, thành phố sẽ bố trí nơi lưu trú khẩn cấp.

Việc tháo gỡ dự kiến kéo dài đến sáng sớm 19/9. Chính quyền thành phố Berlin chưa đưa ra con số cụ thể về số người bị ảnh hưởng trong đợt sơ tán này.

Các cơ sở y tế không nằm trong khu vực bị ảnh hưởng, tuy nhiên trong phạm vi phong tỏa có trụ sở của nhiều đại sứ quán và cơ quan quản lý của Thượng viện thành phố Berlin.

Cho đến khi quả bom được tháo gỡ, nhiều tuyến đường ở thủ đô Berlin sẽ bị phong tỏa, tuyến tàu điện ngầm số 2 cũng bị gián đoạn.

Hoạt động giao thông đường thủy trên sông Spree cũng bị tạm dừng. Cảnh sát dự kiến sẽ công bố bản đồ các tuyến phố bị ảnh hưởng.

Quả bom chưa nổ được phát hiện trong quá trình xây dựng tại đập Mühlendamm. Do bùn trong nước, lực lượng cứu hộ dự đoán công việc trục vớt sẽ gặp nhiều khó khăn.

Mới đây nhất, ngày 17/9 tại quận Spandau, thành phố Berlin, chính quyền cũng đã phát hiện một quả bom khác từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Quả bom này dự kiến cũng sẽ được tháo gỡ vào ngày 19/9. Khoảng 12.400 người đã buộc phải sơ tán.

Đây là một trong những cuộc sơ tán lớn nhất tại thủ đô Berlin liên quan đến việc tháo gỡ bom mìn.

Vào tháng 7/2023 tại quận Marzahn Berlin, khoảng 15.000 người đã phải rời khỏi nhà cửa để đảm bảo an toàn khi tháo gỡ một quả bom nặng 500 kg./.

