Đức: 215 năm sức hút từ bia và văn hóa Oktoberfest

Trong không khí rộn ràng của mùa Thu nước Đức, Lễ hội Oktoberfest lần thứ 190-sự kiện bia lớn nhất thế giới-đã chính thức khai mạc tại thành phố Munich, thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi đổ về.

Dưới nắng Thu hiếm hoi và nền nhiệt 29 độ C, hàng dài người xếp hàng chờ thưởng thức những ly bia đầu tiên - loại bia Oktoberfest truyền thống có nồng độ cồn mạnh hơn so với thông thường, ở mức khoảng 6%.

Theo truyền thống, bia chỉ được phục vụ sau khi Thị trưởng thành phố Munich - ông Dieter Reiter - chính thức khui thùng bia đầu tiên vào đúng 12h trưa.

Bia Đức từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa, được sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt theo luật về độ tinh khiết có từ cách đây hơn 500 năm - chỉ cho phép sử dụng nước, mạch nha, hoa bia và men.

Trong thời kỳ bùng nổ kinh tế hậu chiến, mức tiêu thụ bia bình quân đầu người tại Đức tăng mạnh từ 35,6 lít vào năm 1950 lên 141 lít vào năm 1970, góp phần đưa Oktoberfest trở thành sự kiện quốc tế quy mô lớn. Chỉ có 6 nhà máy bia truyền thống tại Munich - trong đó có Paulaner, Augustiner và Spaten - được phép phục vụ tại sự kiện.

Không chỉ là sự kiện văn hóa-xã hội, Oktoberfest còn mang lại nguồn thu kinh tế đáng kể, đóng góp khoảng 1,5 tỷ euro (tương đương 1,76 tỷ USD) cho nền kinh tế thành phố Munich, trong đó khoảng 40% chi tiêu diễn ra ngay tại lễ hội, phần còn lại được phân bổ tới các khách sạn, nhà hàng, cửa hàng và các dịch vụ hỗ trợ./.