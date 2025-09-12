Tòa án Tối cao của Ấn Độ phải sơ tán do bị đe dọa đánh bom

Ngày 12/9, nhà chức trách Ấn Độ cho biết đã phải sơ tán toàn bộ các nhân viên trong Tòa án Tối cao tại thủ đô New Delhi do nhận được email đe dọa đánh bom.

Sự cố đã buộc tất cả các hội đồng xét xử phải ngừng phiên làm việc và sơ tán khỏi trụ sở tòa án.

Một luật sư cho biết nhiều thẩm phán đã hoãn phiên xét xử của mình và các phòng xử án đều được giải tán.

Cảnh sát cho biết đã cử ngay đội rà phá bom mìn tới hiện trường để tiến hành tìm kiếm. Trong khi đó, các đội cảnh sát và nhân viên cứu hỏa cũng được triển khai tại chỗ.

Hiện, chưa phát hiện bất kỳ vật khả nghi nào và công việc lục soát vẫn đang được tiến hành.

Trong khi đó, theo truyền thông địa phương, email đe dọa đánh bom có nội dung nói rằng phòng làm việc của thẩm phán Tòa án Tối cao sẽ “sớm bị kích nổ”./.

Ấn Độ bắt giữ nghi phạm đe dọa đánh bom thành phố Mumbai Nhà chức trách Ấn Độ cho hay đối tượng đe dọa "gài bom trên hàng chục phương tiện và sẽ làm rung chuyển toàn bộ thành phố Mumbai" đã bị bắt tại bang Uttar Pradesh ở miền Bắc nước này.