Ấn Độ: Thành phố Mumbai báo động cao vì đe dọa đánh bom

Thành phố Mumbai của Ấn Độ đang được đặt trong tình trạng báo động an ninh nghiêm ngặt, sau khi lực lượng chức năng nhận được tin nhắn đe dọa đánh bom hàng loạt ngay trước thềm lễ hội Ganesh, một trong những sự kiện tôn giáo lớn nhất tại đây.

Cảnh sát giao thông Mumbai đã nhận được một tin nhắn gửi qua nền tảng WhatsApp cảnh báo rằng đã có 34 chiếc xe được gài khoảng 400kg chất nổ RDX, với sức công phá đủ “giết chết 100 triệu người.”

Người gửi tin nhắn tự nhận là thành viên của nhóm khủng bố tự xưng “Lashkar-e-Jihadi” và tuyên bố rằng có 14 phần tử khủng bố từ Pakistan đã xâm nhập Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra chỉ 1 ngày trước lễ Anant Chaturthi, cao điểm của lễ hội Ganesh kéo dài 10 ngày và dự kiến thu hút hàng trăm nghìn người tham gia nghi lễ ngâm tượng thần trên đường phố. Do đó, ngay sau khi nhận được lời đe dọa, cảnh sát Mumbai đã lập tức siết chặt an ninh trên toàn thành phố.

Đội Chống khủng bố (ATS) đã được điều động ngay lập tức, trong khi các địa điểm công cộng, bãi đậu xe và khu vực tầng hầm được rà soát kỹ lưỡng.

Một sỹ quan cấp cao của Sở Cảnh sát Mumbai tuyên bố: “Chúng tôi đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống và đang triển khai tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết, không để bất kỳ sơ hở nào.”

Ông kêu gọi người dân bình tĩnh, cảnh giác và không lan truyền tin đồn gây hoang mang.

Lễ hội Ganesh là một trong những sự kiện tôn giáo lớn nhất ở Mumbai, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với hàng triệu tín đồ Hindu.

Việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời điểm này là ưu tiên hàng đầu của lực lượng chức năng thành phố./.

