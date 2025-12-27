Nhà lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi quan hệ với Nga trong thông điệp Năm mới

Theo Yonhap, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/12 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã gửi thông điệp chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin trước thềm Năm mới, trong đó ông gọi quan hệ giữa hai nước là “tài sản chung quý giá."

Theo KCNA, trong thông điệp, ông Kim Jong-Un mô tả năm 2025 là một năm “có ý nghĩa” khi hai nước đã “từng bước viết nên một bản tiểu sử vĩ đại của liên minh” thông qua “sự ủng hộ lẫn nhau toàn diện và khích lệ vô tư."

Ông bày tỏ: “Tôi cho rằng liên minh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên-Nga ngày nay … là một tài sản chung quý giá cần được gìn giữ mãi mãi không chỉ trong thời đại này mà còn cho các thế hệ mai sau."

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đánh giá quan hệ song phương đã tiếp tục được củng cố thành “liên minh chân thành nhất, cùng chia sẻ máu, sinh mệnh và sống chết trong cùng một chiến hào” khi đề cập tới việc Bình Nhưỡng triển khai binh sỹ tới Nga để hỗ trợ cuộc chiến với Ukraine.

Ông Kim Jong Un khẳng định: “Giờ đây, không ai có thể phá vỡ mối quan hệ và sự đoàn kết giữa nhân dân hai nước, được hậu thuẫn vững vàng nhờ biểu hiện của ý chí mạnh mẽ và sức mạnh nhằm bảo vệ những khát vọng chính nghĩa của thời đại và định hình lịch sử”./.

Tổng thống Nga đánh giá cao quan hệ hữu nghị với Triều Tiên Ngày 25/12, hãng thông tấn KCNA đưa tin Tổng thống Nga Putin đã gửi thư chúc mừng Năm mới tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, khẳng định năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ hai nước.