Phái đoàn quân sự Nga thăm Triều Tiên, tăng cường hợp tác quốc phòng

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 6/11 đưa tin, một phái đoàn quân sự Nga đã tới Bình Nhưỡng trong bối cảnh Moskva và Bình Nhưỡng tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), phái đoàn do Thứ trưởng Quốc phòng Nga Viktor Goremykin dẫn đầu đã đến Bình Nhưỡng hôm 5/11.

KCNA không tiết lộ thêm chi tiết về lịch trình cũng như mục đích chuyến thăm.

Đón tiếp phái đoàn Triều Tiên có ông Pak Yong-il, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, cùng các quan chức quân sự khác.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chuyến đi này dường như là chuyến thăm đáp lễ sau khi ông Pak tới Nga hồi tháng 4, trong bối cảnh hai nước thúc đẩy quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ.

Kể từ khi hai bên ký hiệp ước phòng thủ chung vào tháng 6 năm ngoái, Triều Tiên đã triển khai khoảng 15.000 binh sỹ cùng vũ khí quy ước sang Nga để hỗ trợ Moskva trong cuộc chiến tại Ukraine.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc hôm 4/11 cho biết khoảng 5.000 công binh Triều Tiên đã di chuyển sang Nga từ tháng 9 và có thể được huy động cho các dự án tái thiết hạ tầng./.

