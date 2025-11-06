Thế giới

Châu Á-TBD

Phái đoàn quân sự Nga thăm Triều Tiên, tăng cường hợp tác quốc phòng

Phái đoàn do Thứ trưởng Quốc phòng Nga Viktor Goremykin dẫn đầu đã đến Bình Nhưỡng hôm 5/11, trong bối cảnh Moskva và Bình Nhưỡng tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Viktor Goremykin dẫn đầu phái đoàn đã đến Bình Nhưỡng hôm 5/11. (Nguồn: KCNA)
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Viktor Goremykin dẫn đầu phái đoàn đã đến Bình Nhưỡng hôm 5/11. (Nguồn: KCNA)

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 6/11 đưa tin, một phái đoàn quân sự Nga đã tới Bình Nhưỡng trong bối cảnh Moskva và Bình Nhưỡng tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), phái đoàn do Thứ trưởng Quốc phòng Nga Viktor Goremykin dẫn đầu đã đến Bình Nhưỡng hôm 5/11.

KCNA không tiết lộ thêm chi tiết về lịch trình cũng như mục đích chuyến thăm.

Đón tiếp phái đoàn Triều Tiên có ông Pak Yong-il, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, cùng các quan chức quân sự khác.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chuyến đi này dường như là chuyến thăm đáp lễ sau khi ông Pak tới Nga hồi tháng 4, trong bối cảnh hai nước thúc đẩy quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ.

Kể từ khi hai bên ký hiệp ước phòng thủ chung vào tháng 6 năm ngoái, Triều Tiên đã triển khai khoảng 15.000 binh sỹ cùng vũ khí quy ước sang Nga để hỗ trợ Moskva trong cuộc chiến tại Ukraine.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc hôm 4/11 cho biết khoảng 5.000 công binh Triều Tiên đã di chuyển sang Nga từ tháng 9 và có thể được huy động cho các dự án tái thiết hạ tầng./.

(Vietnam+)
#Nga-Triều Tiên #Phái đoàn quân sự Nga #Hợp tác quốc phòng #Quan hệ ngoại giao Nga Triều Tiên
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin ở Bình Nhưỡng ngày 14/8/2025. (Nguồn: KCNA/TTXVN)

Nga-Triều Tiên tin tưởng vào quan hệ song phương

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đã chúc mừng Triều Tiên nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Giải phóng đồng thời khẳng định Moskva sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi, hợp tác liên nghị viện với Bình Nhưỡng.

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thăm Khu vực An ninh Chung (JSA) bên trong Khu Phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc)

Hàn Quốc và Mỹ họp phiên tham vấn an ninh

Bộ trưởng quốc phòng của Hàn Quốc và Mỹ họp thảo luận về hiện đại hóa liên minh, phối hợp chính sách đối với Triều Tiên và kế hoạch mua tàu ngầm hạt nhân tại Seoul.