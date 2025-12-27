Nhật Bản: Tai nạn liên hoàn hơn 50 xe trên cao tốc, 27 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan tới hơn 50 phương tiện đã xảy ra tối 26/12 trên tuyến cao tốc Kan-etsu, thuộc tỉnh Gunma, khu vực Tây Bắc thủ đô Tokyo của Nhật Bản, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 26 người bị thương.

Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 theo giờ địa phương trên làn đường cao tốc Kan-etsu đoạn đi qua thị trấn Minakami khi tuyết rơi dày khiến mặt đường đóng băng.

Nạn nhân thiệt mạng là một phụ nữ 77 tuổi, sống tại Tokyo. Trong số những người bị thương có ít nhất 5 người bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra khi có một xe tải đâm vào một xe tải khác đang dừng trên đường sau một vụ tai nạn trước đó, kéo theo chuỗi va chạm liên hoàn trên đoạn đường dài khoảng 300m.

Trong vụ việc, ít nhất 10 phương tiện đã bị bốc cháy và lực lượng cứu hỏa phải mất hơn 7 giờ mới dập tắt hoàn toàn các đám cháy. Nhiều xe ôtô đã bị cháy trơ khung.

Sau tai nạn nghiêm trọng này, một đoạn cao tốc Kan-etsu đã buộc phải đóng cửa. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, nhà chức trách đã yêu cầu các phương tiện giảm tốc độ xuống còn 50 km/h do điều kiện thời tiết xấu.

Một tài xế xe tải ngoài 60 tuổi kể lại rằng ông đã phải đánh lái gấp để tránh một xe phía trước và đâm vào dải phân cách, sau đó nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phía sau.

Ông kể lại: “Mặt đường đóng băng khiến tôi gần như không thể kiểm soát tay lái. Tôi thực sự đã rất lo cho tính mạng của mình”./.

