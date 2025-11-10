Hàn Quốc: Tai nạn trong giải chạy marathon, một vận động viên chết não

Ngày 10/11, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trong giải chạy marathon tổ chức tại tỉnh Bắc Chungcheong, miền Trung Hàn Quốc, khi một vận động viên bị xe tải tông trúng dẫn đến chấn thương nghiêm trọng và được xác định chết não.

Thông tin từ Liên đoàn Thể thao tỉnh Bắc Chungcheong cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h sáng theo giờ địa phương (tức 12h theo giờ Việt Nam) tại một đoạn đường thuộc huyện Okcheon, tỉnh Chungcheong Bắc.

Chiếc xe tải 1 tấn đã lấn làn và đâm từ phía sau vào một vận động viên 25 tuổi, là tuyển thủ marathon thuộc đội thể thao thành phố Cheongju.

Cú va chạm khiến vận động viên này bị chấn thương nặng ở vùng đầu và các bộ phận khác. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện đa khoa ở thành phố Daejeon nhưng được xác định đã chết não và hiện đang được duy trì sự sống bằng thiết bị y tế.

Thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân là người đang dẫn đầu đoàn chạy, phía trước cách khoảng 20-30m có một xe tuần tra cảnh sát làm nhiệm vụ hộ tống. Tài xế xe tải là người đàn ông đã trên 80 tuổi, không say rượu và khai với cảnh sát rằng ông không nhìn thấy có người ở phía trước.

Theo một quan chức cảnh sát, lúc xảy ra va chạm, trước chiếc xe gây tai nạn có một phương tiện khác đang lưu thông. Sau khi tai nạn xảy ra, Ban tổ chức đã lập tức hủy bỏ giải đấu.

Cảnh sát đang điều tra làm rõ nguyên nhân và diễn biến cụ thể của vụ việc.

Vận động viên gặp nạn gia nhập đội thể thao thành phố Cheongju vào tháng 8 năm nay, được đánh giá là tài năng trẻ triển vọng khi giành nhiều thành tích cao tại các giải marathon trong nước.

Giải marathon lần này do Liên đoàn Điền kinh tỉnh Chungcheong Bắc tổ chức, là cuộc thi đối kháng giữa các thành phố và huyện trong tỉnh, dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Ngày đầu tiên, các vận động viên xuất phát từ huyện Yeongdong, chạy qua Okcheon và Boeun, kết thúc tại thành phố Cheongju, với tổng lộ trình khoảng 77,5 km. Giải có sự tham gia của hơn 300 vận động viên./.

