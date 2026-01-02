Thiếu nhi Triều Tiên biểu diễn chào đón Năm Mới

Các nghệ sỹ nhí của Triều Tiên tự tin thể hiện tài năng đa dạng từ biểu diễn violin, trumpet, nhạc cụ truyền thống cho tới trình diễn taekwondo trên sân khấu.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 2/1 đưa tin học sinh nước này đã có một buổi biểu diễn hoành tráng, ngập tràn sắc màu với những giai điệu rộn ràng để chào đón Năm Mới 2026.

Trong thời khắc của Năm Mới, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả gồm quan chức cấp cao, đội ngũ giáo viên, học sinh, cũng như công nhân tại Bình Nhưỡng, các nghệ sỹ nhí đã tự tin thể hiện tài năng đa dạng từ biểu diễn violin, trumpet, nhạc cụ truyền thống cho tới trình diễn taekwondo trên sân khấu.

Cũng theo truyền thông Triều Tiên, trong ngày đầu tiên của Năm Mới 2026, nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cùng phu nhân Ri Sol Ju và con gái Ju Ae đã tới thăm Cung Mặt Trời Kumsusan để bày tỏ lòng thành kính đối với các nhà lãnh đạo tiền nhiệm./.