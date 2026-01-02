Hàn Quốc lo ngại thông tin Triều Tiên công bố tàu ngầm hạt nhân mới

Yonhap đưa tin, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 2/1 cảnh báo việc Triều Tiên mới đây công bố phần thân của "tàu ngầm hạt nhân" đã đặt ra một mối đe dọa mới đối với Hàn Quốc, đồng thời ông tỏ ra thận trọng khi đánh giá năng lực của tàu ngầm này.

Tuần trước, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công bố các hình ảnh không ghi ngày chụp về phần thân hoàn chỉnh của một tàu ngầm hạt nhân có lượng giãn nước 8.700 tấn, trong đó nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát.

Khi được hỏi về việc Triều Tiên công bố phần thân tàu ngầm hạt nhân, ông Wi Sung-lac khẳng định: “Đây là mối đe dọa mới đối với chúng ta, và cần phải được xử lý."

Tuy nhiên, ông Wi cho biết hiện có rất ít thông tin về năng lực của tàu ngầm hạt nhân Triều Tiên, mô tả đây là “lĩnh vực cần tiếp tục được làm rõ."

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới để tiến hành các cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó vấn đề Triều Tiên được cho là sẽ là một trong những nội dung nghị sự chính.

Ông Wi nhấn mạnh kế hoạch của Hàn Quốc xây dựng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ không vi phạm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) hay các hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), do lò phản ứng sẽ sử dụng urani làm giàu thấp.

Theo quan chức an ninh Hàn Quốc, IAEA đã kết luận hợp tác tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân giữa Australia và Mỹ trong khuôn khổ đối tác AUKUS là phù hợp với NPT, đồng thời nhấn mạnh Seoul sẽ giải thích lập trường của mình với các quốc gia khác.

Căn cứ theo NPT, các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân bị cấm sở hữu vũ khí hạt nhân và có nghĩa vụ đặt toàn bộ vật liệu hạt nhân dưới sự giám sát của IAEA nhằm bảo đảm không bị chuyển hướng cho mục đích chế tạo vũ khí./.

