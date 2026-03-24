Kết nối, thúc đẩy các đối tác Australia tăng cường đầu tư vào Việt Nam

Ngày 24/3, tại thành phố Melbourne, bang Victoria của Australia đã diễn ra các cuộc gặp, trao đổi hợp tác thương mại-đầu tư giữa các đại diện và thành viên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC) với đại diện chính quyền bang Victoria cùng các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, tổ chức tài chính hàng đầu Australia.

Các cuộc gặp, do Vantage Point Asset Management (VPAM) - một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu của Singapore và Australia, đồng thời cũng là đối tác sáng lập và phát triển của VIFC - chủ trì, được đánh giá là bước đi thiết thực nhằm tăng cường kết nối giữa VIFC với các đối tác Australia, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế-tài chính giữa Việt Nam và Australia ngày càng phát triển sâu rộng.

Tham dự các cuộc gặp có Thượng nghị sỹ Colin Brooks, Bộ trưởng trong chính quyền bang Victoria phụ trách công nghiệp, sản xuất tiên tiến và công nghiệp sáng tạo; Tổng Giám đốc Điều hành VPAM Colin Mullins; Giám đốc điều hành (CEO) VIFC Richard D. McClellan; Chủ tịch công ty SHINEC tiên phong tại Việt Nam chuyên đầu tư, phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp sinh thái, ông Phạm Hồng Điệp; Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, ông Trần Bá Phúc; Giám đốc đầu tư và CEO của VPAM tại Singapore, ông Nick Ferres; CEO của VPAM tại Australia Paul Thomas; cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Australia cùng đông đảo các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và doanh nghiệp lớn của Australia đang quan tâm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Các đại diện của VPAM, VIFC và doanh nghiệp Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các đối tác Australia. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Tại các buổi làm việc, nhiều quỹ đầu tư và tổ chức tài chính của Australia bày tỏ quan tâm sâu sắc đến tiềm năng phát triển của Việt Nam, cho rằng Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường hấp dẫn nhất châu Á nhờ tăng trưởng kinh tế ổn định, dân số trẻ và nhu cầu lớn về các dịch vụ tài chính hiện đại. Sự ra đời của VIFC sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư quốc tế.

Bên cạnh đó, theo giới thiệu của ông Colin Mullins, câu chuyện của Việt Nam không chỉ liên quan vấn đề tăng trưởng mà còn về cải cách, trong đó chính phủ tích cực hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thị trường, khả năng tiếp cận vốn nước ngoài cũng như khung pháp lý cần thiết.

Các nguồn vốn toàn cầu đang tìm kiếm các thị trường được hưởng lợi từ việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tăng trưởng xuất khẩu và nâng cấp công nghiệp. Điều này khiến Việt Nam trở nên quan trọng đối với các lĩnh vực logistics, cơ sở hạ tầng, năng lượng và dịch vụ tài chính.

Nhu cầu nội địa cũng đang trở nên quan trọng không kém xuất khẩu. Nhiều ý kiến đánh giá Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng nhờ cải cách, năng lực cạnh tranh của lao động và tài chính do ngân hàng dẫn đầu, đồng thời ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư, trở thành một thị trường nhiều tiềm năng và có thể đáp ứng được nguồn vốn lớn từ các quỹ hưu trí, bảo hiểm và các quỹ đầu tư trên toàn cầu.

Trong khi đó, Australia có vai trò như một cầu nối về vốn và tư vấn, có vị thế tốt để trở thành một phần của “câu chuyện Việt Nam” thông qua quản lý quỹ, chuyên môn về cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, giáo dục và vốn đầu tư tổ chức.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia bên lề các cuộc gặp, Thượng nghị sỹ Colin Brooks khẳng định bang Victoria rất coi trọng quan hệ với Việt Nam vì Việt Nam là 1 trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Australia. Ông bày tỏ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa bang Victoria và các địa phương của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự ra đời của VIFC, coi đây là một trong những kênh và cơ hội để các địa phương của Việt Nam và bang Victoria có thể thúc đẩy đầu tư.

Thượng nghị sỹ Brooks cam kết chính quyền bang Victoria sẽ tiếp tục cử các đại diện cấp cao đến Việt Nam để tăng cường hợp tác và hỗ trợ các địa phương của Việt Nam trong việc mở rộng và phát triển thông qua đầu tư.

Trong khi đó, ông Colin Mullins chia sẻ từ góc độ của một tổ chức đầu tư, VPAM ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam và VIFC.

Với tư cách là đối tác sáng lập và phát triển của VIFC, VPAM cam kết đầu tư 10 tỷ USD trong 5 năm tới vào VIFC và Việt Nam, tập trung đầu tư vào bất động sản, nông nghiệp và các sản phẩm thu nhập cố định (các công cụ tài chính mang lại dòng tiền ổn định, xác định trước cho nhà đầu tư, rủi ro thấp hơn cổ phiếu).

Ông bày tỏ tin tưởng việc tiến tới xây dựng một đặc khu áp dụng hệ thống thông luật sẽ thu hút các tập đoàn tài chính như VPAM đầu tư vào VIFC nói riêng cũng như vào nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Trong bối cảnh Việt Nam đang có nhu cầu chi tiêu cho cơ sở hạ tầng lên tới 400 tỷ USD, VIFC sẽ là một “cột mốc” then chốt giúp cung cấp nguồn lực tài chính cần thiết để hiện thực hóa sự tăng trưởng hạ tầng đó.

Ông Colin Mullins nhận xét VIFC thực sự cho thế giới thấy rằng Việt Nam đang rất nghiêm túc và sẵn sàng mở cửa cho đầu tư quốc tế. Việc phát triển thị trường vốn tại Việt Nam chính là giai đoạn tiếp theo để củng cố đà tăng trưởng, đồng thời giúp chuyển đổi từ một nền kinh tế dựa vào xuất khẩu sang một nền kinh tế nội địa mạnh mẽ hơn, cũng như thu hút thêm vốn đầu tư quốc tế cho quá trình đó.

Về phần mình, CEO VIFC Richard D. McClellan khẳng định trung tâm tài chính này là "chìa khóa" khơi thông dòng vốn toàn cầu cho Việt Nam.

Ông nhấn mạnh Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển bứt tốc và để duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng của 3 thập kỷ qua, Việt Nam cần hành động quyết liệt trong việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và các cơ chế hỗ trợ cần thiết.

Giải thích lý do đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa VIFC và các quỹ đầu tư cũng như các tổ chức tài chính của Australia trong tương lai, ông McClellan cho biết Australia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, luôn ủng hộ Việt Nam và có mối quan hệ rất tốt với “đất nước hình chữ S.” Vì vậy, việc thúc đẩy hợp tác sẽ mang lại lợi ích lớn cho cả hai nước.

Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Công ty Cổ phần SHINEC, đánh giá VIFC là động lực quan trọng để huy động các nguồn vốn mới thay thế phương pháp truyền thống, giúp Việt Nam "hấp thụ" nguồn lực cho mục tiêu phát triển đột phá. Thông qua chuyến công tác tại Australia - nơi quy tụ nhiều quỹ đầu tư lớn, SHINEC kỳ vọng tiếp cận các nguồn tín dụng xanh để phát triển hệ thống khu công nghiệp sinh thái, hướng tới phát thải ròng bằng 0.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cam kết xây dựng chuỗi giá trị hạ tầng công nghiệp và logistics xanh bền vững, góp phần nâng cao vị thế và thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư tài chính quốc tế vào Việt Nam.

Tại phần hỏi đáp cuối các cuộc thảo luận, các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp của hai bên đã mở rộng mạng lưới kết nối, tìm hiểu thêm thông tin về thị trường của nhau và bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì đối thoại, tiến tới triển khai các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Dự kiến, ngày 25/3, các đại diện của VPAM, VIFC và các doanh nghiệp tiếp tục làm việc với Quỹ Tài sản Quốc gia của Australia (Future Fund) về Thiết lập đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ và Xây dựng Quỹ tài sản quốc gia (hoặc Quỹ chủ quyền); với tổ chức Plenary Infrastructure (nhà phát triển, chủ sở hữu và quản lý cơ sở hạ tầng công cộng) về trái phiếu hạ tầng; tổ chức hội nghị bàn tròn với các tổ chức đầu tư về cơ sở hạ tầng và triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam; làm việc với IFM Investors, nhà quản lý đầu tư toàn cầu lớn chuyên về cơ sở hạ tầng và tập đoàn quản lý tài sản quốc tế Ninety One về chủ đề trái phiếu hạ tầng./.

