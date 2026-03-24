Bắc Ninh nâng cao năng lực thực thi và tận dụng hiệu quả các FTA

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, từ nay đến năm 2030 Bắc Ninh thúc đẩy mạnh mẽ hội nhập kinh tế quốc tế; trong đó tập trung nâng cao năng lực thực thi và tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Bắc Ninh duy trì tăng trưởng xuất khẩu bền vững; phấn đấu giá trị xuất, nhập khẩu trên địa bàn dự kiến giai đoạn 2026-2030 đạt 1.425 tỷ USD; trong đó, giá trị xuất khẩu ước đạt 730 tỷ USD. Cơ cấu xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Tỉnh Bắc Ninh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực thi đầy đủ, nghiêm túc các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên; tập trung nâng cao năng lực tận dụng tối đa ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, để thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Bắc Ninh đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết, củng cố quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với các thị trường lớn, chủ chốt như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Hàn Quốc, chú trọng các thị trường tiềm năng, còn nhiều dư địa hợp tác như Anh, Nga, UAE, Trung Đông-Châu Phi, Mỹ La tinh, thị trường Halal…

Tỉnh tăng cường điều phối, phân công rõ trách nhiệm giữa các sở, ngành và đơn vị liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ thực thi Hiệp định thương mại tự do; phát huy vai trò đầu mối của Sở Công Thương trong theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các cam kết Hiệp định thương mại tự do, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, Bắc Ninh tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường theo dõi, cảnh báo sớm và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại phát sinh trong quá trình thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Bắc Ninh cũng thực hiện rà soát, hệ thống hóa các cam kết quốc tế và các Hiệp định thương mại tự do có liên quan đến địa phương; theo dõi, giám sát và định kỳ đánh giá việc thực thi các cam kết tại tỉnh; lồng ghép nội dung thực thi Hiệp định thương mại tự do vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng tham gia chủ động vào quá trình thực thi các cam kết Hiệp định thương mại tự do, nâng cao vai trò của khu vực doanh nghiệp trong khai thác và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế.

Dây chuyền sản xuất bản mạch điện tử tại Công ty TNHH Nexcon Việt Nam, vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Bắc Ninh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Thời gian tới, Bắc Ninh cũng quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng các cam kết và tiêu chuẩn trong các Hiệp định thương mại tự do, nhất là quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xanh và yêu cầu phát triển bền vững; tạo điều kiện để doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các ưu đãi thuế quan, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tỉnh tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu cho các ngành hàng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm phát triển nguồn nguyên liệu trong tỉnh, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, giúp doanh nghiệp đáp ứng quy tắc xuất xứ và tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng.

Song song đó, Bắc Ninh triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu; hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường vốn, nâng cao năng lực quản trị, năng lực kỹ thuật và ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Ngoài ra, Bắc Ninh tăng cường đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; kịp thời nắm bắt, xử lý các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các tranh chấp phát sinh trong quan hệ đầu tư, thương mại quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp...

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến đầu tư, đón bắt kịp thời làn sóng dịch chuyển đầu tư FDI (vốn đầu tư nước ngoài), mở ra hướng đi mới trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại địa phương.

2 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã cấp mới 68 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 62 lượt dự án với tổng vốn đầu tư quy đổi đạt trên 4,1 tỷ USD.

Khu công nghiệp và Đô thị VSIP Bắc Ninh với đầy đủ hạ tầng cơ bản có nhu cầu sử dụng năng lượng lớn. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Không gian phát triển công nghiệp của tỉnh được mở rộng, tạo dư địa thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao trong thời gian tới với 2 khu công nghiệp mới được chấp thuận đầu tư trong tháng 2/2026, nâng tổng số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 38 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng trên 11.374 ha; tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 54,95%.

Những năm gần đây, Bắc Ninh luôn duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố có kết quả thu hút đầu tư đứng đầu cả nước. Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 1.731 dự án, điều chỉnh tăng vốn 1.207 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký (cấp mới, điều chỉnh tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần) trên 25,1 tỷ USD; thu hút 733 dự án, điều chỉnh tăng vốn 413 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh đạt trên 676 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được trên 3.300 dự án vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 45,9 tỷ USD; thu hút được 3.339 dự án đầu tư trong nước còn hoạt động, với tổng số vốn đăng ký là 960 nghìn tỷ đồng./.

