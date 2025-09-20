Đa dạng hóa thị trường, tận dụng các FTA để giữ nhịp tăng trưởng xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng năm 2025 đã đạt được những kết quả nổi bật với mức tăng trưởng 2 con số, đồng thời duy trì xuất siêu ở mức cao. Điều này không chỉ góp phần bảo đảm dự trữ ngoại hối mà còn ổn định tỷ giá và kinh tế vĩ mô.

Xuất khẩu giữ nhịp tăng trưởng

Xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 8/2025 đã tăng tốc mạnh mẽ với kim ngạch ước đạt gần 43,4 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 306 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy sự ổn định và sức chịu đựng của nền kinh tế trước biến động thị trường quốc tế.

Các nhóm hàng xuất khẩu chính cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể. Nhóm nông, lâm, thủy sản đạt 29,1 tỷ USD, tăng 15,1% và chiếm 9,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhóm công nghiệp chế biến đóng vai trò là động lực dẫn dắt tăng trưởng với kim ngạch ước đạt 260,7 tỷ USD, tăng 15,4% và chiếm khoảng 85,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nhìn lại kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng vừa qua, ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết mặc dù thị trường thế giới liên tục biến động song ngành dệt may Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm 2024 với kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 31 tỷ USD.

Đặc biệt với ngành sợi, nhiều doanh nghiệp đã đảm bảo đơn hàng sợi trong tháng 9 và tháng 10. Một số doanh nghiệp đã khai thác tốt thị trường nội địa, xuất khẩu tại chỗ cho doanh nghiệp FDI, trong khi ngành May tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt trong những tháng vừa qua.

Trong 8 tháng, nhóm công nghiệp chế biến dẫn dắt tăng trưởng với kim ngạch ước đạt 260,7 tỷ USD, tăng 15,4% và chiếm khoảng 85,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Còn theo đại diện Tổng Công ty thép Việt Nam (VNSteel), sau 8 tháng, tiêu thụ thép thành phẩm của doanh nghiệp đạt trên 2,7 triệu tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, xuất khẩu của Việt Nam sang các đối tác đều đạt kết quả tích cực. Thị trường châu Á tăng 10,2%, chiếm 44,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; châu Âu tăng 7,9%, chiếm 14,5%; châu Mỹ tăng 25,4%, chiếm 37,0%;và châu Phi tăng 40,1%, chiếm 0,9%. Điều này cho thấy sự đa dạng hóa trong các thị trường xuất khẩu của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng mạnh, đạt gần 292 tỷ USD trong 8 tháng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì xuất siêu ở mức cao, với 3,7 tỷ USD trong tháng 8 và gần 14 tỷ USD trong 8 tháng năm.

Ưu tiên tận dụng các FTA

Để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số trong năm 2025, Bộ Công Thương đã triển khai hàng loạt giải pháp chiến lược. Trong 8 tháng qua, 32 đề án xúc tiến thương mại đã được hoàn thành, bao gồm việc tổ chức tham gia các hội chợ quốc tế tại các thị trường lớn như Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ngoài ra, các hoạt động xúc tiến thương mại đã hỗ trợ gần 1.700 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hơn 600 gian hàng, với trên 70 hợp đồng được ký kết trực tiếp, tổng giá trị đạt hơn 9 triệu USD. Những nỗ lực này không chỉ giúp quảng bá sản phẩm Việt Nam mà còn tạo cơ hội kết nối, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: “Cần thúc đẩy hợp tác xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế để nâng cao năng lực, đa dạng hóa nguồn cung và thị trường.”

Việc tận dụng các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) tiếp tục là ưu tiên hàng đầu. Bộ Công Thương đang tập trung kiểm soát nhập khẩu chặt chẽ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình mà còn nâng cao hiệu quả và minh bạch trong thương mại quốc tế.

Về phía doanh nghiệp, ông Cao Hữu Hiếu cho biết trước tình hình thuế quan mới, xuất hiện xu hướng đơn hàng nhỏ, ngắn hạn, khách hàng đặt xa, khách hàng yêu cầu đàm phán giá… Từ nay đến cuối năm, để đảm bảo kế hoạch tăng trưởng, các doanh nghiệp trong Vinatex sẽ ưu tiên giữ vững lực lượng lao động, tiếp tục quản trị tốt hoạt động sản xuất-kinh doanh, theo dõi diễn biến thị trường trước chính sách thuế quan mới; chú trọng đảm bảo hồ sơ xuất xứ sản phẩm; tiếp tục tăng cường chuỗi liên kết giữa các đơn vị ở các ngành sợi, dệt, nhuộm, may; cân đối dòng vốn để hoạt động hiệu quả.

Để tăng khả năng chống chịu trước biến động thị trường, Bộ Công Thương khuyến khích doanh nghiệp tham gia hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, đầu tư công nghệ xanh và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các hiệp hội ngành hàng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin, định hướng thị trường và xây dựng thương hiệu quốc gia.

Dây chuyền sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong dài hạn, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước và hạ tầng logistics sẽ là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Đặc biệt, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý xuất nhập khẩu sẽ giúp tối ưu hóa chi phí và tăng cường minh bạch.

Dù còn nhiều thách thức, nhưng với chính sách đúng đắn và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một năm 2025 thành công trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Sự kết hợp giữa chiến lược phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo sẽ giúp Việt Nam nâng cao vị thế trên thị trường toàn cầu, đồng thời khẳng định vai trò là một trong những nền kinh tế xuất khẩu hàng đầu khu vực.

Với những kết quả tích cực và các giải pháp chiến lược, Việt Nam đang trên đà trở thành một điểm sáng trong bản đồ thương mại quốc tế. Để duy trì đà tăng trưởng này, cần sự phối hợp đồng bộ giữa Chính phủ và doanh nghiệp, cùng hướng tới một nền kinh tế xuất khẩu bền vững và hiệu quả./.

