Bitcoin xuống dưới mốc 69.000 USD khi căng thẳng Trung Đông vẫn leo thang

Đồng bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số vừa trải qua một đợt sụt giảm mạnh trong ngày 22/3 khi căng thẳng Trung Đông liên tục leo thang.

Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này có lúc giảm hơn 3%, rơi xuống mức 68.150 USD - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3/2026.

Làn sóng bán tháo cũng quét qua các đồng tiền khác khiến đồng ether giảm gần 5%, đưa giá giao dịch về mốc 2.050 USD, trong khi Solana, XRP và Cardano đồng loạt lao dốc.

Kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2/2026, bitcoin đã mất khoảng 20% giá trị. Diễn biến này làm nghi ngờ quan điểm cho rằng bitcoin là “nơi trú ẩn an toàn” khi có khủng hoảng.

Chuyên gia Peter Tchir tại Academy Securities nhận định bitcoin đang bị cuốn vào làn sóng bán tháo tài sản rủi ro chung với thị trường chứng khoán. Ngoài ra, giá năng lượng tăng cao khiến chi phí khai thác bitcoin đắt đỏ hơn, gây áp lực lớn lên ngành này.

Ông Tchir lưu ý thêm rằng sự tập trung của giới chức Mỹ vào xung đột đang khiến các dự luật hỗ trợ tiền kỹ thuật số khó được thông qua, làm giảm kỳ vọng của các nhà đầu tư mới.

Trong bối cảnh các thị trường truyền thống đóng cửa cuối tuần, thị trường tiền số - vốn giao dịch liên tục, giúp phản ánh sớm xu hướng biến động của các tài sản khác.

Diễn biến hiện nay cho thấy thị trường tiền kỹ thuật số đang chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị và các yếu tố kinh tế vĩ mô, khiến biến động giá duy trì ở mức cao./.

