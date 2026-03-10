Giá bitcoin tăng trở lại mốc 70.000 USD sau 4 ngày giảm

Giá bitcoin tăng trở lại mốc 70.000 USD/BTC lần đầu tiên sau bốn ngày, khi những lo ngại về xung đột tại Iran có dấu hiệu dịu xuống nhờ các phát biểu mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 10/3 tại thị trường châu Á, giá bitcoin đã tăng tới 2,32% lên mức 70.581 USD đổi 1 bitcoin. Đây là phiên đảo chiều tích cực so với áp lực bán tháo ngày 9/3, diễn ra cùng lúc với đà phục hồi của thị trường chứng khoán khu vực khi giá dầu thô lao dốc.

Đáng chú ý, giá dầu Brent sáng cùng ngày đã giảm 7,7% xuống còn 91,37 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 119,5 USD/thùng ghi nhận vào ngày 9/3.

Sắc xanh cũng lan tỏa sang các đồng tiền điện tử khác, dù với biên độ khiêm tốn hơn. Ether, đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, tăng 1,3%. Các đồng tiền như XRP và Solana cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là 1,4% và 1,2%.

Quỹ đầu tư Digital Asset Capital Management (DACM) cho rằng các thông điệp mới nhất từ Tổng thống Trump đang được thị trường kỳ vọng là tín hiệu xung đột tại Iran sẽ kết thúc sớm.

Tuy nhiên, DACM cũng cảnh báo nhà đầu tư nên thận trọng bởi không loại trừ khả năng thị trường đang hiểu sai thông điệp của Tổng thống Mỹ, hoặc các bên liên quan có thể đưa ra những hành động leo thang bất ngờ khiến kịch bản hạ nhiệt xung đột khó thành hiện thực.

Giới chuyên gia cũng lưu ý rằng dù thị trường đang phản ứng tích cực với những tín hiệu ngoại giao xung quanh tình hình Trung Đông, song tâm lý nhà đầu tư vẫn còn nhiều thận trọng trước những diễn biến khó lường của địa chính trị./.

