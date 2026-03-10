Vietcombank chính thức tính vốn theo phương pháp tiêu chuẩn Thông tư 14

Nếu Thông tư 41/2016 đã đặt nền móng cho việc áp dụng Basel II tại Việt Nam thì Thông tư 14/2025 chính là bước đi mang tính hệ thống để các ngân hàng tiến tới áp dụng Basel III, qua đó nâng cao chuẩn mực quản trị rủi ro và khẳng định vị thế trên thị trường khu vực và quốc tế.

Tiếp nối việc tiên phong đăng ký áp dụng sớm Thông tư 14/2025, từ 1/03/2026, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức áp dụng phương pháp tiêu chuẩn (Standardized Approach - SA) trong tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 14/2025.

Việc áp dụng phương pháp tiêu chuẩn được thực hiện trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hệ thống dữ liệu, quy trình và năng lực quản trị theo quy định tại Thông tư 14/2025. Đây là bước triển khai cụ thể trong lộ trình tuân thủ khung quản lý an toàn vốn mới của Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định chính thức áp dụng sớm Thông tư 14/2025 thể hiện sự chủ động và sẵn sàng của Vietcombank trong công tác quản trị rủi ro nói riêng và hướng tới các chuẩn mực, thông lệ quốc tế nói chung.

Thời gian tới, Vietcombank tiếp tục triển khai lộ trình đã đăng ký đối với phương pháp xếp hạng nội bộ theo Thông tư 14/2025, qua đó khẳng định vai trò tiên phong và chuẩn mực trong hệ thống tài chính Việt Nam./.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề xuất nâng hạn mức cho vay tiêu dùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kiến nghị nâng hạn mức vay tiêu dùng từ 100 triệu lên 300-400 triệu đồng để thúc đẩy tăng trưởng và cạnh tranh.