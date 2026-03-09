Philippines áp dụng tuần làm việc 4 ngày để đối phó giá nhiên liệu tăng cao

Chính phủ Philippines bắt đầu áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày tại các cơ quan nhà nước từ 9/3 nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu và điện năng trong bối cảnh giá dầu tăng do xung đột Trung Đông.

Kể từ ngày 9/3, các cơ quan chính phủ tại Philippines đã bắt đầu áp dụng tuần làm việc 4 ngày để đối phó với giá nhiên liệu tăng cao do xung đột ở Trung Đông.

Tuyên bố trên đã được Tổng thống Ferdinand Marcos đưa ra từ ngày 6/3.

Ông Marcos cũng chỉ thị tất cả các cơ quan chính phủ giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và điện năng từ 10-20%. Biện pháp này chỉ mang tính tạm thời, không áp dụng với các lực lượng tuyến đầu như cảnh sát và cứu hỏa.

Tổng thống cũng yêu cầu Quốc hội cho phép giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm dầu mỏ nếu giá dầu thô vượt quá 80 USD/thùng, và sửa đổi Đạo luật Nhiên liệu sinh học để có thể sử dụng bioethanol rẻ hơn trong hỗn hợp với các sản phẩm dầu mỏ.

Philippines nhập khẩu dầu mỏ gần như hoàn toàn, do đó cuộc xung đột Trung Đông có thể đẩy lạm phát tại quốc gia Đông Nam Á này lên mức cao kỷ lục./.