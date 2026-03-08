Điện Biên phải nỗ lực để tỉnh giàu, dân hạnh phúc

Kết luận buổi làm việc với tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu thời gian tới là phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên.

Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, chiều 8/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, nhất là tình hình triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm, làm việc tại Điện Biên cuối tháng 1/2026, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm, tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chăm lo, chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho Nhân dân bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Điện Biên đang đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng quan trọng như cấp điện nông thôn, cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang và Quốc lộ 12 đến A Pa Chải. Trong 2 tháng, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 6 dự án năng lượng với tổng vốn đăng ký hơn 15.400 tỷ đồng.

Kết luận buổi làm việc với tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu thời gian tới là phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tập trung phát triển công nghiệp, khai thác hiệu quả các nhà máy thủy điện, thúc đẩy công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo. Đồng thời, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển các cây chủ lực như cà phê, mắc ca; nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bên cạnh đó, Điện Biên cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ nhất trí và chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với tỉnh Điện Biên giải quyết các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Điện Biên liên quan điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch điện 8; đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải và các trạm biến áp; đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang; hỗ trợ bố trí vốn đầu tư cấp điện nông thôn; ban hành quy định về định mức biên chế cấp xã; thí điểm chia sẻ nguồn nước giữa các vùng…/.