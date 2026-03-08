Chính trị

Đà Nẵng trưng bày thông tin, giới thiệu sách chào mừng bầu cử

Thư viện Đà Nẵng giới thiệu hơn 3.500 tài liệu về lịch sử, pháp luật và thành tựu của Quốc hội Việt Nam nhằm chào mừng sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp.

Trần Lê Lâm
Đoàn viên thanh niên tìm hiểu thông tin về bầu cử tại chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Đoàn viên thanh niên tìm hiểu thông tin về bầu cử tại chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chiều 8/3, Thư viện Đà Nẵng tổ chức khai mạc chương trình trưng bày tài nguyên thông tin và tuyên truyền, giới thiệu sách với chủ đề “Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường lịch sử.”

Chương trình diễn ra từ ngày 7-15/3 tại 2 cơ sở của Thư viện Đà Nẵng (46 Bạch Đằng, phường Hải Châu và 283 Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch) nhằm chào mừng sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban tổ chức trưng bày hơn 3.500 bản sách cùng nhiều tranh, ảnh, tư liệu giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam; Hiến pháp và pháp luật về bầu cử; những thành tựu nổi bật của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các nhiệm kỳ; chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử và Tổng tuyển cử năm 1946.

Ngoài ra, thư viện còn biên soạn, xuất bản thư mục chuyên đề “Hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031,” xếp mô hình sách với hơn 2.000 bản.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Thư viện Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách với chủ đề “Quyền bầu cử - Từ trang sách đến thực tiễn,” chiếu phim tư liệu lịch sử trong suốt thời gian diễn ra chương trình; tư vấn, giới thiệu các dịch vụ thư viện và cấp thẻ bạn đọc miễn phí.

Đặc biệt, chương trình Đêm thơ-nhạc “Vang mãi lời thề non sông” diễn ra tối 8/3, góp phần tạo không khí sôi nổi, ý nghĩa hướng tới Ngày hội bầu của toàn dân.

Tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Thư viện Đà Nẵng Vũ Thị Ân cho biết đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quyền, nghĩa vụ công dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Chương trình tiếp tục khẳng định vai trò của thư viện trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và lan tỏa tri thức đến cộng đồng./.

Tổ chức bầu cử sớm ở đặc khu Trường Sa

Tổ chức bầu cử sớm ở đặc khu Trường Sa

Cử tri có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khẳng định ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

