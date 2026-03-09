Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 399/QĐ-TTg bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 7/3/2026.

Trước đó, ngày 26/2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 345/QĐ-TTg giao Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam điều hành hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch Viện theo quy định.

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hồng Thái sinh năm 1974, quê tại Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học Trái đất và Toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg (Liên bang Đức).

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hồng Thái từng đảm nhiệm các chức vụ: Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Cũng trong ngày 7/3/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ ban hành Quyết định số 194-QĐ/ĐU chỉ định Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữ chức Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2025–2030.

Hiện nay, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có bốn Phó Chủ tịch gồm: Giáo sư, Viện sỹ Lê Trường Giang; Giáo sư, Tiến sỹ Trần Tuấn Anh; Giáo sư, Tiến sỹ Chu Hoàng Hà và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thế Duy.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ trình độ cao theo quy định của pháp luật./.

Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái Theo quyết định của Thủ tướng, ông Trần Hồng Thái được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng thời được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2025-2030.